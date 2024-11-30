Економіст Максим Блант в етері 24 Каналу розповів, що на тлі обвалу рубля всі чекали виступу Путіна, але очільник Кремля був зайнятий переговорами з президентом Казахстану Токаєвим. Згодом російський диктатор крутився як дзиґа, кажучи, що все під контролем, інфляції не буде і Центробанк впорається.

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Що вплинуло на обвал російського рубля

Зі слів економіста, Центробанк всі свої можливі механізми стабілізації рубля вичерпав ще у 2023 році. Те, що відбувається з рублем зараз, має фундаментальні причини. До завершення війни вони нікуди не дінуться. Удар "Орешником", на думку Бланта, теж має відношення до цієї ситуації.

Є 2 основні причини обвалу рубля:

геополітична нестабільність;

американські санкції.

Як пояснив економіст, про західні санкції було озвучено 22 листопада. Під удар потрапив "Газпромбанк" і ті банки, які використовувались російськими нафтовими компаніями для отримання платежів за експорт нафти. Блант наголосив, що населенню стало зрозуміло, що ситуація з валютою в найближчому майбутньому в Росії значно погіршиться.

Будуть вжиті жорсткі адміністративні заходи з прикладу того як поводив себе Центробанк після початку повномасштабної війни, коли просто закрив всі торги. Думаю, зараз теж до цього йде і росіяни дізнаватимуться про курс валют тільки по цінниках у магазинах,

– спрогнозував Блант.

Для чого Путін міг поїхати в Казахстан

Візит Путіна в Казахстан дивним чином збігся з публікацією видання Bloomberg, де, зі слів економіста, написали, що у 2025 році Казахстан може стати внутрішнім ворогом ОПЕК+, тому що там планують завершити роботи з розширення потужностей найбільш значного в Казахстані родовища нафти – Тенгізького.

На це протягом 10 років було витрачено 45 мільярдів доларів. Цей проєкт має допомогти Казахстану збільшити видобуток нафти на 260 тисяч барелів щоденно.

Якщо його запустять в роботу, то зі слів економіста, ніяких квот ОПЕК+ не буде, відповідно, країни цієї організації почнуть обурюватися і Казахстан може стати останньою краплею, яка розвалить увесь цей картель.

Є версія, що Путін поїхав вмовляти Токаєва не підвищувати різко у 2025 році видобуток нафти, щоб стабілізувати ринок. Але в Казахстані нафтові компанії не належать державі. Тому Путіну треба домовлятися з ними, але навряд чи його аргументи будуть почуті,

– вважає Блант.

Вся ця нафтогазова історія, яка для Росії різко погіршилася у другій половині листопада 2024 року, теж, на думку економіста, відіграла певну роль в послабленні рубля. Хоча назвати це послабленням буде некоректно, бо валюта щодня падає на 10%, це, як наголосив Блант – справжній обвал російського рубля.