Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Казахстану. Правоохоронці вже розпочали розслідування.
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Український прапор замайорів в обличчя Путіну
Коли вулиці Астани прикрасили прапорами Росії з нагоди приїзду Путіна, 27 листопада, на одному з екранів несподівано з’явився український прапор.
Правоохоронці розглядають кілька варіантів того, що могло стати причиною:
- технічні несправності;
- зовнішнє неправомірне втручання у роботу обладнання.
У поліції повідомили, що за фактом події відкрито кримінальну справу.
За інформацією російської служби BBC, державна технічна служба Казахстану встановила, що це була хакерська атака. Її здійснили "з закордонних IP-адрес із використанням проксі-серверів".
Український прапор в Астані: дивитися відео
Станом на ранок 28 листопада екран, де транслювався український прапор, відключили. Розслідування триває.
До слова, очільник Кремля 27 листопада прибув в Астану з державним візитом.