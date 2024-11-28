Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Казахстана. Правоохранители уже начали расследование.

Читайте также Путину никто не позвонил: на какую реакцию Запада он рассчитывал после запуска "Орешника"

Украинский флаг взвился в лицо Путину

Когда улицы Астаны украсили флагами России по случаю приезда Путина, 27 ноября, на одном из экранов неожиданно появился украинский флаг.

Правоохранители рассматривают несколько вариантов того, что могло стать причиной:

технические неисправности;

внешнее неправомерное вмешательство в работу оборудования.

В полиции сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное дело.

По информации русской службы BBC, государственная техническая служба Казахстана установила, что это была хакерская атака. Ее осуществили "с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов".

Украинский флаг в Астане: смотреть видео

По состоянию на утро 28 ноября экран, где транслировался украинский флаг, отключили. Расследование продолжается.

К слову, глава Кремля 27 ноября прибыл в Астану с государственным визитом.