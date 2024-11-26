Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов сказав 24 Каналу, що після нових ударів по російській території, Кремль промовчав. До слова, заява Путіна щодо застосування "Орешника" та оновлення Росією ядерної доктрини – спроба Кремля налякати Захід.

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Не звернули увагу

Леонов наголосив, що Росія не відреагувала на удари ATACMS та Storm Shadow по її об'єктах, які відбулись після 21 листопада. З цього можна зробити відповідні висновки.

Погрози Путіна були спрямовані насамперед на Захід. Вони мали залякати західні країни, щоби вони відкликали дозвіл бити по території Росії. Однак Захід не звернув на це увагу,

– підкреслив він.

Ба більше, Сполучені Штати офіційно і публічно заявили, що вони не тільки дозволили бити по території Росії, а ще спільно з Україною визначили військові цілі на російській території, по яких планується завдати удару.

Водночас Росія знову нічого не зробила. Тому висновок єдиний: у неї окрім ядерних погроз не залишилось нічого для того, щоб впливати на ситуацію,

– зазначив Леонов.

Важливо! Ракета "Орешник", яку Росія запустила по Дніпру, не є новою розробкою. У ГУР вважають, що насправді це ракета "Кедр", яка розробляється у 2018 – 2019 роках для оновлення старої моделі "Ярса". "Орешник" є лише кодовою назвою проєкту науково-дослідних розробок для ракети "Кедр".

Росіяни можуть брязкати ядерною зброєю, але той самий Дмітрій Медведєв, який час від часу лякає ядерним попелом, фактично дав задню. Він заявив, що, мовляв, "ніхто не хоче ядерної війни".

До речі, є цікаве припущення, що після того, як Росія вдарила "Орешником", Путін пів доби мовчав і очікував, що йому будуть телефонувати західні лідери, щоб поговорити і з'ясувати обставини. Але ніхто йому не зателефонував. Тоді він вийшов зі своїм зверненням, яке не планувалося і не анонсувалося,

– наголосив Олександр Леонов.

Зазначимо, що на думку експерта "Національного інституту стратегічних досліджень" Олексія Їжака, "Орешник", яким росіяни вдарили по Дніпру, це недороблена міжконтинентальна балістична ракета. За його словами це була "величезна бутафорія". Також на відео прильоту "Орешника", яке показали росіяни, не було зафіксовано потужних вибухів після ударів. Тому це більше залякування від росіян або ж ІПСО.