Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что то, что происходит в вертикали власти, имеет существенное значение. По его словам, сейчас Набиуллину мощно атакуют со всех сторон, ее назначили ответственной за то, что российская экономика перестала развиваться.

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Набиуллина может подождать до января 2025 года

Главу Центробанка в России обвиняют в том, что она загоняет российские предприятия в массовое банкротство из-за высокой ключевой ставки. По мнению Липсица, сейчас она может "сыграть в красивую игру" и зафиксировать ставку на том уровне, на котором она сейчас есть, сказать, что не до конца убеждена, что инфляция нарастает, и призвать всех подождать.

А вот в январе, если опасения подтвердятся, тогда ставка будет откорректирована. Поэтому до Нового года она сохранит имеющуюся ставку, чтобы не портить настроение населению и "прямую линию" Путина,

– предположил Липсиц.

Экономика России существует благодаря "допингу"

Инфляция в России нарастает бешеными темпами. Россия этот процесс подпитывает, ведь повышает снова цены на газ, электроэнергию; дала разрешение на повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Все это разгоняет инфляцию и остановить это, по словам доктора экономических наук, невозможно.

"Это уже стагфляция. Набиуллина говорит, что это неправда и ее нет, но глядя на структуру экономики, видно, что в гражданской экономике уже идет спад промышленности, растет только военная. Сейчас российская экономика держится на "допинге", но он разрушает ее", – подчеркнул Липсиц.

Угроза для строительной, дорожной, угольной сфер

В будущем в России могут происходить очень неприятные процессы. Уже наблюдается угроза массового банкротства предприятий. В российском Совете Федерации обсуждался вопрос, как ввести мораторий на массовое банкротство предпринимателей, потому что они оказались в беде, ведь в России прекратили выдавать льготную ипотеку.

Сейчас приобрести жилье без нее в России рядовые граждане не могут, только 5% самых богатых россиян могут оплатить ипотеку по нынешней рыночной ставке. Получается, что большое количество жилья построено, а продать его не могут. У предпринимателей (застройщиков) висят задолженности перед банками, вернуть их они не имеют возможности, поэтому могут стать банкротами.

А это страшно, это будет означать массовое закрытие предприятий строительной сферы, будут оставлены пустые дома, будут и недострои,

– спрогнозировал Липсиц.

По мнению доктора экономических наук, волна этих проблем будет только нарастать, вслед за строительной сферой беда придет и в другие. По его словам, впоследствии о банкротстве заговорят и работники дорожной, железнодорожной индустрии, из-за чего не смогут ремонтировать дороги, не говоря уже о том, чтобы строить новые. Аналогичная ситуация ждет и угольщиков.

"Путин потом скажет, что надо спасать угольную промышленность. Но как это делать, откуда в бюджете брать деньги? Поэтому следующий год станет крайне сложным. Останется только ВПК и обанкротившаяся вокруг гражданская экономика. Вот такие "светлые" перспективы 2025 года в России", – подытожил Липсиц.