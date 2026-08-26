Роботодавці "полюють" на цих фахівців: назвали ТОП-5 сфер із найбільшою кількістю вакансій

На українському ринку праці зберігається суттєва різниця між тим, яку роботу шукають кандидати, та яких працівників найбільше потребують роботодавці. У липні 2026 року найбільше вакансій компанії розміщували для працівників виробничої сфери та робітничих спеціальностей.

Кого найбільше шукають роботодавці

Зараз ринок праці страждає через дефіцит кадрів, тому кількість вакансій зросла, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

Найбільше вакансій у липні було опубліковано у сфері "Виробництво / робітничі спеціальності" – 19 974 оголошення. При цьому медіанна зарплата в цьому сегменті за рік зросла з 22 750 гривень до 28 750 гривень.

На другому місці опинилася сфера "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Роботодавці розмістили 19 205 оголошень. Медіанна зарплата тут збільшилася з 18 000 грн до 20 850 гривень.

Третю позицію посіла сфера "Логістика / Склад / Доставка". У липні 2026 року тут було 17 640 вакансій. Водночас медіанна зарплата за рік зросла з 27 700 гривень до 30 875 гривень. Також роботодавці активно шукали працівників у таких сферах:

"Будівництво / облицювальні роботи" – 10 445 оголошень, медіанна зарплата зросла з 31 125 гривень до 38 125 гривень;

"Готельно-ресторанний бізнес / Туризм" – 8 741 оголошення, медіанна зарплата збільшилася з 17 750 гривень до 21 000 гривень.

Де українцям найважче знайти роботу

Найвища конкуренція серед пошукачів у липні 2026 року була у сфері "Реклама / дизайн / PR". На одне оголошення тут припадало 36,9 відгуку. Торік показник становив 36,6 відгуку.

На другому місці – "Колл-центри / Телекомунікації". Тут на одну вакансію припадало 30,3 відгуків проти 26 роком раніше. У сфері "Початок кар'єри / Студенти" тим часом показник становив 21 відгук на одне оголошення (у липні 2025 року було 28,5 відгуків).

В IT-сфері конкуренція також знизилася: 11,5 відгуків на одну вакансію проти 16,1 роком раніше. В "Адміністративному персоналі / HR / Секретаріаті" показник становив 10,8 відгуків проти 12 у липні 2025 року.

У сфері "Культура / мистецтво / розваги" на одне оголошення припадало 10 відгуків, тоді як торік – 14,2.

Чому роботодавцям складно знайти працівників

Дані свідчать про дисбаланс на ринку праці: кандидати найактивніше шукають роботу в одних сегментах, тоді як бізнесу найбільше потрібні працівники в інших.

Загалом за даними дослідження OLX Робота та EBA, майже 80% роботодавців стикаються з кадровим дефіцитом. Через це вакансії можуть залишатися відкритими протягом тривалого часу.

Зокрема, 30% позицій роботодавці закривають довше ніж за три місяці, а лише 6% вакансій вдається закрити менш ніж за місяць.

Водночас для кандидатів значення мають не лише зарплата та професійні перспективи. Серед ключових факторів під час вибору роботи – близькість до дому, гнучкий графік та офіційне працевлаштування.



