Кого найбільше шукають роботодавці

Зараз ринок праці страждає через дефіцит кадрів, тому кількість вакансій зросла, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

Найбільше вакансій у липні було опубліковано у сфері "Виробництво / робітничі спеціальності" – 19 974 оголошення. При цьому медіанна зарплата в цьому сегменті за рік зросла з 22 750 гривень до 28 750 гривень.

На другому місці опинилася сфера "Роздрібна торгівля / продажі / закупки". Роботодавці розмістили 19 205 оголошень. Медіанна зарплата тут збільшилася з 18 000 грн до 20 850 гривень.

Третю позицію посіла сфера "Логістика / Склад / Доставка". У липні 2026 року тут було 17 640 вакансій. Водночас медіанна зарплата за рік зросла з 27 700 гривень до 30 875 гривень. Також роботодавці активно шукали працівників у таких сферах:

"Будівництво / облицювальні роботи" – 10 445 оголошень, медіанна зарплата зросла з 31 125 гривень до 38 125 гривень;

"Готельно-ресторанний бізнес / Туризм" – 8 741 оголошення, медіанна зарплата збільшилася з 17 750 гривень до 21 000 гривень.

Де українцям найважче знайти роботу

Найвища конкуренція серед пошукачів у липні 2026 року була у сфері "Реклама / дизайн / PR". На одне оголошення тут припадало 36,9 відгуку. Торік показник становив 36,6 відгуку.

На другому місці – "Колл-центри / Телекомунікації". Тут на одну вакансію припадало 30,3 відгуків проти 26 роком раніше. У сфері "Початок кар'єри / Студенти" тим часом показник становив 21 відгук на одне оголошення (у липні 2025 року було 28,5 відгуків).

В IT-сфері конкуренція також знизилася: 11,5 відгуків на одну вакансію проти 16,1 роком раніше. В "Адміністративному персоналі / HR / Секретаріаті" показник становив 10,8 відгуків проти 12 у липні 2025 року.

У сфері "Культура / мистецтво / розваги" на одне оголошення припадало 10 відгуків, тоді як торік – 14,2.

Чому роботодавцям складно знайти працівників

Дані свідчать про дисбаланс на ринку праці: кандидати найактивніше шукають роботу в одних сегментах, тоді як бізнесу найбільше потрібні працівники в інших.

Загалом за даними дослідження OLX Робота та EBA, майже 80% роботодавців стикаються з кадровим дефіцитом. Через це вакансії можуть залишатися відкритими протягом тривалого часу.

Зокрема, 30% позицій роботодавці закривають довше ніж за три місяці, а лише 6% вакансій вдається закрити менш ніж за місяць.

Водночас для кандидатів значення мають не лише зарплата та професійні перспективи. Серед ключових факторів під час вибору роботи – близькість до дому, гнучкий графік та офіційне працевлаштування.



