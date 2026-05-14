Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників: кого бізнес шукає просто зараз

Україна стикається з масштабним кадровим дефіцитом. За оцінками Мінекономіки, країні не вистачає близько 4,5 мільйона працівників, а роботодавці дедалі активніше шукають людей у транспорт, будівництво, промисловість, торгівлю та сферу послуг.

Яких працівників найбільше бракує Україні?

Станом на травень цього року на "Єдиному порталі вакансій" було доступно 230 тисяч вакансій, тоді як роботу через службу зайнятості шукали лише 141 тисяча людей, пише 24 Канал.

Дивіться також Не тільки мігранти: в Україні масово відкривають вакансії для людей 50+

Найбільше вакансій зараз відкрито у:

Торгівлі – 39 тисяч; Промисловості – 20 тисяч; Транспорті – 16 тисяч; Ресторанному бізнесі – 15 тисяч; Фінансах та медицині – по 11 тисяч.

Серед професій найбільший дефіцит мають:

водії;

продавці;

кухарі;

інженери;

лікарі;

електрики;

швачки;

слюсарі;

комплектувальники;

вантажники.

Окремо зростає попит у сільському господарстві через сезонні роботи. Бізнесу потрібні працівники для обробки землі, посадки культур та захисту рослин.

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що ситуація з дефіцитом кадрів фактично не змінюється вже понад два роки.

За його словами, особливо гостро бракує працівників у сфері логістики та транспорту – йдеться не лише про водіїв, а й про працівників автобусів, метро та трамваїв.

Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, член колегій Міністерства соціальної політики України та Державної служби України з питань праці Наприклад, попит на швачок росте з року в рік. Це відбувається на фоні того, що збільшується армія, відповідно такі професії стають потрібними. Також попит росте на професії у галузях енергетики, комунального господарства та будівництва.

Чому наявні кандидати на ринку не закривають потреби економіки?

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдуліна пояснює, що проблема полягає у трансформації економіки під час війни.

Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX Робота Протягом останніх понад двадцяти років в Україні сформувався стійкий соціальний наратив: після школи – університет, після університету – офіс. Робітничі професії не були "престижними", їх сприймали як вибір тих, хто не зміг вступити до закладу вищої освіти. Профтехосвіта деградувала, але не тому, що держава раптово про неї забула, а тому, що в тому числі на неї не було соціального попиту.

А зараз економіка країни інша – воєнна, виробнича та відновлювальна. Отже, потребує зовсім інших рук.

За її словами, кадровий дефіцит уже виходить далеко за межі робітничих професій і дедалі сильніше зачіпає готельно-ресторанну сферу та медицину.

Що це означає?

Український ринок праці входить у фазу структурної кадрової кризи. Фактично роботодавці змушені:

конкурувати за працівників;

підвищувати зарплати;

спрощувати вимоги до кандидатів;

активніше брати людей без досвіду;

залучати працівників 50+;

говорити про потребу у трудових мігрантах.

Зауважте! Кадровий голод стає однією з головних економічних проблем України. Попри сотні тисяч відкритих вакансій, бізнес дедалі частіше не може знайти людей навіть на базові позиції. Особливо складною ситуація стає для галузей, де потрібна фізична праця або технічна кваліфікація.

Які причини дефіциту кадрів в Україні?

У коментарі для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко розповіла, що причини дефіциту працівників на ринку праці різняться залежно від сфери бізнесу.

Серед цих причин є як війна та мобілізація, так і зовнішня міграція. Також впливають демографічні зміни, адже війна пришвидшила ці процеси, особливо серед працездатного населення.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці.

У Work.ua на запит 24 Каналу також зауважили, що серед 3-х головних причин дефіциту кадрів є війна, демографічне старіння та безробіття.

У дослідженні від OLX Робота наголошують, що через кадрову кризу у 2025 році роботодавці активізували наймання осіб старшого віку, а також осіб зі статусом УБД та з інвалідністю.

Крім того, за словами експертки з працевлаштування Валентини Гаврюшенко, одним з методів подолання дефіциту кадрів для роботодавців стало залучення жінок до професій, які стереотипно вважаються "чоловічими".

Наприклад, жінки стають водійками тролейбусів, трамваїв, навантажувачів, далекобійницями. За офіційними даними служби зайнятості у 2025 році, десятки тисяч жінок почали працювати в позиціях, які раніше вважалися виключно "чоловічими",

– додає Гаврюшенко.

Що ще відомо про ринок праці 2026 в Україні?