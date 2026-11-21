Які професії в Україні стали найбільш високооплачуваними у 2026 році
Український ринок праці показав помітний розрив між попитом на працівників і рівнем оплати. Найбільші зарплатні пропозиції у жовтні отримували представники будівельних та робітничих професій. Водночас найбільше вакансій було для продавців, водіїв і вантажників.
Які зарплати пропонували у жовтні 2026
У жовтні 2026 року найвищі медіанні зарплати в Україні пропонували фахівцям будівельної сфери. Як розповіли 24 Каналу в OLX Робота, лідером став штукатур – роботодавці готові платити таким спеціалістам 90 тисяч гривень.
Далі у рейтингу – далекобійники, муляри та фасадники з медіанною зарплатою 70 тисяч гривень. Також високі пропозиції отримували:
- плиточники – 65 тисяч гривень;
- рихтувальники – 61,5 тисячі гривень;
- маляри – 60 тисяч гривень;
- будівельники – 57,5 тисячі гривень;
- сантехніки – 53,75 тисячі гривень;
- автомалярі, виконроби, машиністи екскаватора, монтажники та електрики – по 50 тисяч гривень.
Кого роботодавці шукають найчастіше
Найбільші зарплати пропонують не обов'язково тим фахівцям, яких шукають найактивніше. У жовтні роботодавці найчастіше розміщували вакансії з пошуку:
- продавців – 8 127 оголошень;
- водіїв шукали у 7 427 оголошеннях;
- вантажників – у 4 034;
- різноробочих – у 3 505.
Також серед популярних вакансій були кухарі – 2 603 оголошення, та охоронці – 2 219 оголошення.
Водночас найбільшу конкуренцію серед пошукачів зафіксували на посадах:
- менеджерів інтернет-магазинів – у середньому близько 175 відгуків на одну вакансію;
- для HR-фахівців цей показник становив 46,2;
- для операторів чату – 40,1;
- копірайтерів – 35,4.
Зазначимо! Сфери, де роботодавці активно шукають працівників, конкуренція серед кандидатів може бути зовсім іншою. Наприклад, вакансій продавців багато, тоді як на посаду менеджера інтернет-магазину надходить значно більше відгуків.
Як за рік зросли зарплати робітників
За рік зарплатні пропозиції у багатьох робітничих професіях суттєво зросли. Найбільший приріст зафіксували:
- в електриків – на 25%, до 50 тисяч гривень;
- сантехнікам пропонують на 21% більше;
- монтажникам – на 20%;
- плиточникам – на 19,2%.
Зросла й медіанна зарплата штукатурів – із 68 750 гривень у жовтні 2025 року до 90 тисяч гривень у жовтні 2026-го. Це майже на 24% більше.
Серед інших змін за рік:
- далекобійники – +14,3%, до 70 тисяч гривень;
- муляри – +8,3%, до 70 тисяч гривень;
- маляри – +14,2%, до 60 тисяч гривень;
- будівельники – +13%, до 57,5 тисячі гривень;
- автомалярі – +10%, до 50 тисяч гривень;
- машиністи екскаватора – +14%, до 50 тисяч гривень.
Зарплатні пропозиції для виконробів майже не змінилися – торік вони становили близько 50 тисяч гривень.
Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна пов'язує зростання зарплат із дефіцитом працівників. За її словами, саме робітничі спеціальності залишаються однією з найбільш актуальних потреб українського ринку праці.
За даними OLX Робота, робітничі професії в Україні залишаються найбільш затребуваними, а дефіцит кадрів підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. Зокрема, у жовтні 2026 року найпомітніше зарплати зросли в електриків (+25%), сантехніків (+21%), монтажників (+20%) і плиточників (+19,2%). Водночас серед найчастіше розміщуваних вакансій були продавці, водії, вантажники, різноробочі, кухарі та охоронці.
У яких регіонах пропонують найбільші зарплати
Рівень оплати праці залежить і від області. Відтак, за серпень 2026 року, найвищу медіанну зарплату зафіксували:
- у сфері медицини та фармацевтики на Херсонщині – 150 тисяч гривень;
- у сфері нерухомості в лідерах Київщина, де пропонували медіанні 60 тисяч гривень;
- в Одеській області цей показник становив 55 тисяч;
- у Хмельницькій – 50 тисяч гривень.
Якщо ж говорити про виробництво та робітничі спеціальності, найпомітніше зросли зарплати на Львівщині. У серпні 2026 року медіанна пропозиція сягнула 40 тисяч гривень – на 40,4% більше, ніж роком раніше. На Київщині робітникам пропонували 35 тисяч гривень, що на 19% більше за торішній показник.
Де найбільше вакансій для робітників
Найбільше вакансій у серпні 2026 року розмістили на Київщині. Зокрема, роботодавці шукали працівників у таких сферах:
- роздрібна торгівля, продажі та закупівлі – 6 517 оголошень;
- виробництво та робітничі спеціальності – 5 289;
- логістика, склад і доставка – 4 689;
- готельно-ресторанний бізнес і туризм – 2 982;
- будівництво та облицювальні роботи – 2 239.
На Дніпропетровщині найбільше пропозицій було у виробництві та робітничих спеціальностях – 2 142 вакансії. Ще 2 091 оголошення стосувалося логістики, складів і доставки.
Така різниця пояснюється економічною спеціалізацією областей. Адже, на Київщині зосереджено багато торгівельних компаній, виробництв і логістичних центрів, тоді як на Дніпропетровщині помітний попит на працівників промисловості.
Зростання зарплат на Львівщині повʼязують з дефіцитом кваліфікованих кадрів і конкуренцією за них, зокрема з боку релокованих підприємств.
До слова, середня зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 гривні. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, але на 1,1% менше, ніж у липні 2026-го. Найвищий показник зафіксували в Києві – 48 705 гривень, у Львові він становив 33 981 гривню, а на Київщині – 32 404 гривні.