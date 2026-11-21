Какие зарплаты предлагали в октябре 2026 года

В октябре 2026 года самые высокие медианные зарплаты в Украине предлагались специалистам строительной сферы. Как сообщили 24 Каналу в OLX Работа, лидером стал штукатур – работодатели готовы платить таким специалистам 90 тысяч гривен.

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Далее в рейтинге – дальнобойщики, каменщики и фасадчики с медианной зарплатой 70 тысяч гривен. Также высокие предложения получали:

плиточники – 65 тысяч гривен;

кузовщики – 61,5 тысячи гривен;

маляры – 60 тысяч гривен;

строители – 57,5 тысячи гривен;

сантехники – 53,75 тысячи гривен;

автомаляры, прорабы, машинисты экскаваторов, монтажники и электрики – по 50 тысяч гривен.

Кого работодатели ищут чаще всего

Самые высокие зарплаты предлагают не обязательно тем специалистам, которых ищут наиболее активно. В октябре работодатели чаще всего размещали вакансии по поиску:

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продавцов – 8 127 объявлений;

водителей искали в 7 427 объявлениях;

грузчиков – в 4 034;

разнорабочих – в 3 505.

Также среди популярных вакансий были повара – 2 603 объявления и охранники – 2 219 объявлений.

В то же время наибольшую конкуренцию среди соискателей зафиксировали на должностях:

менеджеров интернет-магазинов – в среднем около 175 откликов на одну вакансию;

для HR-специалистов этот показатель составил 46,2;

для операторов чата – 40,1;

копирайтеров – 35,4.

Обратите внимание! В сферах, где работодатели активно ищут сотрудников, конкуренция среди кандидатов может быть совершенно иной. Например, вакансий продавцов много, тогда как на должность менеджера интернет-магазина поступает значительно больше откликов.

Как за год выросли зарплаты рабочих

За год предложения по зарплате во многих рабочих профессиях существенно выросли. Наибольший рост зафиксирован:

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у электриков – на 25%, до 50 тысяч гривен;

сантехникам предлагают на 21% больше;

монтажникам – на 20%;

плиточникам – на 19,2%.

Выросла и медианная зарплата штукатуров – с 68 750 гривен в октябре 2025 года до 90 тысяч гривен в октябре 2026-го. Это почти на 24% больше.

Среди других изменений за год:

дальнобойщики – +14,3%, до 70 тысяч гривен;

каменщики – +8,3%, до 70 тысяч гривен;

маляры – +14,2%, до 60 тысяч гривен;

строители – +13%, до 57,5 тысячи гривен;

автомаляры – +10%, до 50 тысяч гривен;

машинисты экскаваторов – +14%, до 50 тысяч гривен.

Предложения по зарплатам для прорабов практически не изменились – в прошлом году они составляли около 50 тысяч гривен.

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина связывает рост зарплат с дефицитом работников. По ее словам, именно рабочие специальности остаются одной из самых актуальных потребностей украинского рынка труда.

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Мария Абдуллина Руководитель направления OLX Работа По данным OLX Работа, рабочие профессии в Украине остаются наиболее востребованными, а дефицит кадров подталкивает работодателей повышать зарплаты. В частности, в октябре 2026 года наиболее заметно выросли зарплаты электриков (+25%), сантехников (+21%), монтажников (+20%) и плиточников (+19,2%). В то же время среди наиболее часто размещаемых вакансий были продавцы, водители, грузчики, разнорабочие, повара и охранники.

В каких регионах предлагают самые высокие зарплаты

Уровень оплаты труда зависит и от области. Так, по данным за август 2026 года, самую высокую медианную зарплату зафиксировали:

в сфере медицины и фармацевтики в Херсонской области – 150 тысяч гривен;

в сфере недвижимости лидирует Киевская область, где предлагали медианную зарплату в 60 тысяч гривен;

в Одесской области этот показатель составил 55 тысяч;

в Хмельницкой – 50 тысяч гривен.

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Если же говорить о производстве и рабочих специальностях, то наиболее заметно выросли зарплаты во Львовской области. В августе 2026 года медианное предложение достигло 40 тысяч гривен – на 40,4% больше, чем годом ранее. В Киевской области рабочим предлагали 35 тысяч гривен, что на 19% больше прошлогоднего показателя.

Где больше всего вакансий для рабочих

Больше всего вакансий в августе 2026 года было размещено в Киевской области. В частности, работодатели искали сотрудников в следующих сферах:

розничная торговля, продажи и закупки – 6 517 объявлений;

производство и рабочие специальности – 5 289;

логистика, склад и доставка – 4 689;

гостинично-ресторанный бизнес и туризм – 2 982;

строительство и облицовочные работы – 2 239.

В Днепропетровской области больше всего предложений было в сфере производства и рабочих специальностей – 2 142 вакансии. Еще 2 091 объявление касалось логистики, складов и доставки.

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Такая разница объясняется экономической специализацией областей. Ведь в Киевской области сосредоточено много торговых компаний, производств и логистических центров, тогда как в Днепропетровской области наблюдается заметный спрос на работников промышленности.

Рост зарплат во Львовской области связывают с дефицитом квалифицированных кадров и конкуренцией за них, в частности со стороны перемещенных предприятий.

К слову, сред средняя зарплата в Украинев августе 2026 года составила 31 892 гривны. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года, но на 1,1% меньше, чем в июле 2026-го. Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве – 48 705 гривен, во Львове он составил 33 981 гривну, а в Киевской области – 32 404 гривны.