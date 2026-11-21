Які зарплати пропонували у жовтні 2026

У жовтні 2026 року найвищі медіанні зарплати в Україні пропонували фахівцям будівельної сфери. Як розповіли 24 Каналу в OLX Робота, лідером став штукатур – роботодавці готові платити таким спеціалістам 90 тисяч гривень.

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Далі у рейтингу – далекобійники, муляри та фасадники з медіанною зарплатою 70 тисяч гривень. Також високі пропозиції отримували:

плиточники – 65 тисяч гривень;

рихтувальники – 61,5 тисячі гривень;

маляри – 60 тисяч гривень;

будівельники – 57,5 тисячі гривень;

сантехніки – 53,75 тисячі гривень;

автомалярі, виконроби, машиністи екскаватора, монтажники та електрики – по 50 тисяч гривень.

Кого роботодавці шукають найчастіше

Найбільші зарплати пропонують не обов'язково тим фахівцям, яких шукають найактивніше. У жовтні роботодавці найчастіше розміщували вакансії з пошуку:

продавців – 8 127 оголошень;

водіїв шукали у 7 427 оголошеннях;

вантажників – у 4 034;

різноробочих – у 3 505.

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Також серед популярних вакансій були кухарі – 2 603 оголошення, та охоронці – 2 219 оголошення.

Водночас найбільшу конкуренцію серед пошукачів зафіксували на посадах:

менеджерів інтернет-магазинів – у середньому близько 175 відгуків на одну вакансію;

для HR-фахівців цей показник становив 46,2;

для операторів чату – 40,1;

копірайтерів – 35,4.

Зазначимо! Сфери, де роботодавці активно шукають працівників, конкуренція серед кандидатів може бути зовсім іншою. Наприклад, вакансій продавців багато, тоді як на посаду менеджера інтернет-магазину надходить значно більше відгуків.

Як за рік зросли зарплати робітників

За рік зарплатні пропозиції у багатьох робітничих професіях суттєво зросли. Найбільший приріст зафіксували:

в електриків – на 25%, до 50 тисяч гривень;

сантехнікам пропонують на 21% більше;

монтажникам – на 20%;

плиточникам – на 19,2%.

Зросла й медіанна зарплата штукатурів – із 68 750 гривень у жовтні 2025 року до 90 тисяч гривень у жовтні 2026-го. Це майже на 24% більше.

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Серед інших змін за рік:

далекобійники – +14,3%, до 70 тисяч гривень;

муляри – +8,3%, до 70 тисяч гривень;

маляри – +14,2%, до 60 тисяч гривень;

будівельники – +13%, до 57,5 тисячі гривень;

автомалярі – +10%, до 50 тисяч гривень;

машиністи екскаватора – +14%, до 50 тисяч гривень.

Зарплатні пропозиції для виконробів майже не змінилися – торік вони становили близько 50 тисяч гривень.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна пов'язує зростання зарплат із дефіцитом працівників. За її словами, саме робітничі спеціальності залишаються однією з найбільш актуальних потреб українського ринку праці.

Марія Абдулліна Керівниця напрямку OLX Робота За даними OLX Робота, робітничі професії в Україні залишаються найбільш затребуваними, а дефіцит кадрів підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. Зокрема, у жовтні 2026 року найпомітніше зарплати зросли в електриків (+25%), сантехніків (+21%), монтажників (+20%) і плиточників (+19,2%). Водночас серед найчастіше розміщуваних вакансій були продавці, водії, вантажники, різноробочі, кухарі та охоронці.

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У яких регіонах пропонують найбільші зарплати

Рівень оплати праці залежить і від області. Відтак, за серпень 2026 року, найвищу медіанну зарплату зафіксували:

у сфері медицини та фармацевтики на Херсонщині – 150 тисяч гривень;

у сфері нерухомості в лідерах Київщина, де пропонували медіанні 60 тисяч гривень;

в Одеській області цей показник становив 55 тисяч;

у Хмельницькій – 50 тисяч гривень.

Якщо ж говорити про виробництво та робітничі спеціальності, найпомітніше зросли зарплати на Львівщині. У серпні 2026 року медіанна пропозиція сягнула 40 тисяч гривень – на 40,4% більше, ніж роком раніше. На Київщині робітникам пропонували 35 тисяч гривень, що на 19% більше за торішній показник.

Де найбільше вакансій для робітників

Найбільше вакансій у серпні 2026 року розмістили на Київщині. Зокрема, роботодавці шукали працівників у таких сферах:

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роздрібна торгівля, продажі та закупівлі – 6 517 оголошень;

виробництво та робітничі спеціальності – 5 289;

логістика, склад і доставка – 4 689;

готельно-ресторанний бізнес і туризм – 2 982;

будівництво та облицювальні роботи – 2 239.

На Дніпропетровщині найбільше пропозицій було у виробництві та робітничих спеціальностях – 2 142 вакансії. Ще 2 091 оголошення стосувалося логістики, складів і доставки.

Така різниця пояснюється економічною спеціалізацією областей. Адже, на Київщині зосереджено багато торгівельних компаній, виробництв і логістичних центрів, тоді як на Дніпропетровщині помітний попит на працівників промисловості.

Зростання зарплат на Львівщині повʼязують з дефіцитом кваліфікованих кадрів і конкуренцією за них, зокрема з боку релокованих підприємств.

До слова, середня зарплата в Україні у серпні 2026 року становила 31 892 гривні. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, але на 1,1% менше, ніж у липні 2026-го. Найвищий показник зафіксували в Києві – 48 705 гривень, у Львові він становив 33 981 гривню, а на Київщині – 32 404 гривні.