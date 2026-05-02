Українці в паніці, проте не всі: які професії не бояться ШІ – дослідження

Страх втратити роботу через розвиток штучного інтелекту поступово поширюється у світі, але в Україні ситуація виглядає стриманіше. Лише кожен п’ятий українець переживає через штучний інтелект, але в окремих професіях тривоги майже немає.

Чи бояться українці втратити роботу через штучний інтелект?

За результатами дослідження, лише 21% опитаних зізналися, що переживають через автоматизацію та ШІ, пише Work.ua.

Більшість українців поки що не сприймають це як серйозну загрозу – значною мірою через інші виклики, пов’язані з війною. Водночас ті, хто хвилюється, часто не мають чіткого плану, як адаптуватися до змін на ринку праці.

Чому це важливо? Світ активно обговорює автоматизацію та заміну людей алгоритмами, але в Україні цей страх поки що не домінує через інші економічні та безпекові фактори.

Які професії намагаються опанувати нові навички?

Рівень тривоги сильно залежить від професії. Найчастіше намагаються "підстрахуватися" і освоюють нові навички представники сфер:

IT, комп’ютери та інтернет – 14%;

медіа, видавництво – 13%;

маркетинг і PR – 10%;

фінанси та банківська сфера – 9%.

Саме ці напрямки найбільше відчувають потенційний вплив автоматизації. Натомість є професії, де рівень тривоги мінімальний. Найменше переймаються автоматизацією: юристи – 52% не бачать загрози, медики – 51%.

А ще частина респондентів взагалі впевнена у своїй "незамінності". Серед них:

освітяни та топменеджери – 48%;

готельно-ресторанна сфера – 47%;

будівельники – 45%;

транспортна галузь – 44%.

Що це означає? Результати показують цікаву тенденцію: сфери, де багато рутинних або цифрових процесів, більше хвилюються. Натомість професії, пов’язані з людьми, фізичною роботою або складними рішеннями – значно спокійніші.

Отже, попри глобальний хайп навколо ШІ, більшість українців поки не бачать у ньому прямої загрози. Але ті професії, що вже стикаються з автоматизацією, починають адаптуватися швидше за інших.

Які професії не замінить ШІ?

Білл Гейтс каже, що штучний інтелект вже активно змінює ринок праці, автоматизуючи рутинні процеси та допомагаючи бізнесу працювати швидше. Водночас технології поки що не здатні повністю замінити людський досвід, інтуїцію та креативність у ключових сферах, пише Lad Вible.

Наступні професії залишаться затребуваними:

1. Програмісти та розробники

Хоча сучасні алгоритми вже можуть писати код, цього недостатньо для створення складних систем. Люди потрібні для контролю, виправлення помилок і розвитку самих інструментів штучного інтелекту. Фактично, програмісти керують технологіями, а не навпаки.

2. Біологи

У медицині та науці ШІ добре працює з аналізом даних, але не здатен генерувати принципово нові ідеї. Саме люди формують гіпотези, проводять дослідження та роблять проривні відкриття. Технології тут – лише інструмент, а не рушій.

3. Енергетики та інженери галузі

Управління енергетичною системою – складний процес, який потребує досвіду та швидких рішень у критичних ситуаціях. Від традиційної енергетики до "зеленої" – повністю автоматизувати ці процеси наразі неможливо.

Які професії будуть найдефіцитніші та найцінніші?

У першу чергу звертатимуть увагу на окремих людей. Про це розповіла керівниця People Advisory Services компанії EY Ukraine Ольга Горбановська, пише УНІАН.

На перше місце виходять спеціалісти, які здатні "зшивати" світ технологій і людей. Йдеться не просто про ІТ-фахівців, а про тих, хто допомагає людям швидше адаптуватися до змін і ефективно використовувати нові інструменти.

Ольга Горбановська Керівниця People Advisory Services EY Ukraine Це інерція людей щодо опановування нових технологій. І хоча інтуїтивно хочеться рухатися туди швидше, цей опір людям не дає здійснювати цей рух. Тому професії, які дозволять швидше вчити і зменшувати опір людей новим технологіям, будуть номер один

Другим важливим напрямком стає архітектура робочого середовища. Йдеться про створення таких умов, у яких бізнес будується навколо людини – її досвіду, потреб і ефективності.

Це архітектура робочого місця, архітектура робочих процесів і архітектура технологічних платформ, які дозволяють навколо досвіду людини побудувати операційну модель бізнесу. Це цілі, стратегія бізнесу, робочі процеси, технології і люди,

– пояснила Горбановська.

Ще одним ключовим напрямком, який стрімко набирає вагу, є біотехнології. Демографічні зміни та старіння населення роблять цей сектор критично важливим.

