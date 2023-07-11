Поки Європа боїться реакції росіян: Україна націоналізувала мільярдні активи окупантів

ЄС досі не знає, що робити із замороженими активами окупантів на своїй території. Україна не просто подала партнерам чіткий сигнал, а й показала приклад.

Вищий антикорупційний суд України вже націоналізував важливі активи росіян, вартість яких вимірюється мільярдами. Йдеться про кілька обленерго, готелі, торгові центри, добувні підприємства та акції банку.

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Які активи росіян націоналізувала Україна

Завдяки рішенням ВАКС власністю України стало багато активів росіян. Насамперед йдеться про критичні Рівнеобленерго, Херсонобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Кіровоградобленерго.

Також в активі ВАКС рішення про націоналізацію мережі готелів Premier (7 об'єктів), та ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс", які належали Євгену Гінеру та оцінюють у 2 мільярди гривень.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Також націоналізовано:

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (акції належали тому ж таки Гінеру);

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (вартість – 10 мільярдів гривень, власником був Олег Дерипаска);

ТРЦ "Ocean Plaza" (належав Ротенергам та коштує понад 350 мільйонів доларів).

Повідомляється, що раніше у росіян забрали частки статутного капіталу та майно в інших стратегічних галузях української економіки.