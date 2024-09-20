Які штрафи за несплату податків передбачені в Україні
Джерело:Державна податкова служба України
За несвоєчасну сплату податків в Україні передбачені штрафи. Крім того, на податковий борг нараховується пеня після того, як минуть встановлені терміни для сплати.
Які штрафи за несплату податків
Як повідомляють у Державній податковій службі України, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податку вчасно (крім штрафів і пені), його чекає штраф.
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Які штрафи за затримки зі сплати податків:
- Затримка до 30 днів – штраф 5% від суми податкового боргу.
- Затримка понад 30 днів – штраф 10%.
Якщо гроші з електронного рахунку для сплати податку зараховуються на наступний день, штраф не застосовується.
Важливо! Якщо порушення сталося навмисно, штраф збільшується до 25% від суми несплаченого податку.
Перевірки та оскарження, які розпочали до 1 січня 2021 року, здійснюються за старими правилами. Перевірки після цієї дати – за новими правилами.