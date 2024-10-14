Концерти, тури, приватні виступи та бізнес: якими статками володіє Бейонсе

Статки Бейонсе станом на травень 2024 року складали 760 мільйонів доларів. Крім успішної кар'єри співачки, що триває вже багато десятиліть, Бейонсе активно розвиває бізнес.

Як співачка заробила свої статки

Вона заробляє мільйони від своїх підприємств, серед яких – продюсерська компанія, лінія одягу, бренд засобів по догляду за волоссям, виробництво віскі та багато іншого, повідомляє Investopedia.

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Бейонсе вже понад 20 років займається музикою, за цей час вона випустила 8 студійних альбомів і 82 сингли. Її унікальний підхід до маркетингу альбомів допоміг їй досягти успіху.

Наприклад! У 2022 році її альбом Renaissance продав понад 1 мільйон копій у США, а нещодавній альбом Cowboy Carter, випущений у березні 2024 року, дебютував на першому місці в чарті Billboard Top Country Albums.

Бейонсе також заробила мільйони на своїх турне:

Наприклад, її Formation World Tour у 2016 році зібрало 256,1 мільйона доларів ;

; On the Run II Tour з Jay-Z у 2018 році приніс їй 253,5 мільйона доларів ;

; Її концерт у рамках туру Renaissance World Tour у Нью-Джерсі став найкасовішим концертом серед жінок-артисток, заробивши понад 16,5 мільйона доларів на двох шоу 29 і 30 липня 2023 року.

На чому ще заробляє артистка

Бейонсе не тільки заробляє мільйони від своєї музичної кар'єри та концертів, але й від приватних виступів. У січні 2023 року вона отримала близько 24 мільйонів доларів за виступ на відкритті готелю Atlantis the Royal в Дубаї.

Це був один із її найдорожчих приватних виступів. Раніше, у 2018 році, вона також виступала на передвесільних заходах Іші Амбані, доньки індійського мільярдера Мукеша Амбані, і заробила близько 4 мільйонів доларів за цей виступ.

Бізнеси Бейонсе

Як підприємиця, Бейонсе запустила низку успішних бізнесів. Її компанія Parkwood Entertainment займається продюсуванням музики, фільмів і одягу, зокрема таких проєктів, як фільм "Renaissance: A Film by Beyoncé".

Цікаво! Вона також створила лінію спортивного одягу Ivy Park спільно з Adidas, яка принесла 93 мільйони доларів доходу у 2021 році.

У 2023 році Бейонсе запустила парфуми Cé Noir, які продаються за 160 доларів за пляшку, та підтримує малі бізнеси через свій фонд BeyGood.

Крім цього, Бейонсе має декілька відомих співпраць з брендами. У 2012 році вона підписала контракт на 50 мільйонів доларів з PepsiCo, а у 2019 році уклала угоду з Netflix на 60 мільйонів доларів для створення трьох проєктів. Перший з них, Homecoming, вже доступний на платформі.

Зауважте! Загалом, востаннє Forbes оцінював її статки в 760 мільйонів доларів.