Нові правила оподаткування посилок: які зміни чекають на українців

Раніше українці сплачували ПДВ тільки за умови, що їхня посилка коштує більш як 150 євро. Уряд вирішив зробити ці норми жорсткішими.

Яке рішення прийняв уряд

Тепер під оподаткування підпадають усі посилки дорожче 45 євро. Йдеться про міжнародні поштові та експрес-відправлення.

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Встановити відповідність з Митним кодексом вартісних меж щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, а також виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро,

– зазначається у законопроєкті Кабміну.

Щоб не відбувалося оподаткування, відправлення посилки має бути, виключно, від однієї фізичної особи до іншої.

Умовою відсутності оподаткування є те, що такі товари відправляються одержувачу без будь-якої оплати, тобто вони призначені для особистого чи сімейного використання, а не комерційної мети.