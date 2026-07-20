Робота є, але не для всіх: яких працівників в Україні розбирають першими

За перші шість місяців 2026 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості понад 240 тисяч вакансій. Деякі з них закривалися майже миттєво, а інші залишились без уваги українців.

Як змінився ринок праці в 2026 році

Головною проблемою на ринку праці залишається невідповідність між навичками кандидатів і потребами роботодавців, повідомили в Державній службі зайнятості.

За пів року укомплектували 131,5 тисячі вакансій, тоді як за допомогою у працевлаштуванні звернулися близько 230 тисяч людей, які отримали статус безробітного.

Основною причиною називають різницю між кваліфікацією шукачів роботи, вимогами роботодавців та кар'єрними очікуваннями кандидатів.

Які вакансії закривають найшвидше

Найвищий рівень укомплектування мають такі вакансії:

продавець продовольчих товарів – 6,7 тисяч вакансій;

водій автотранспортних засобів – 6,2 тисяч;

кухар – 3,3 тисячі;

бухгалтер – 2,7 тисячі;

охоронник – 2,4 тисячі;

адміністратор – 2,2 тисячі.

Саме на ці спеціальності роботодавцям найчастіше вдається знайти працівників.

На які вакансії не знайшлося жодного кандидата

Водночас деякі професії протягом року не отримали жодного відгуку від шукачів роботи. Серед них:

Машиніст автомотриси; Помічник машиніста електропоїзда; Поїзний електромеханік; Моторист; Машиніст установок збагачення та брикетування; Мийник літальних апаратів; Технік-метеоролог; Завідувач ветеринарної клініки.

Які професії найбільш затребувані в Україні

Найбільший попит на українському ринку праці зараз мають професії, які забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.

Перше місце за кількістю вакансій посідає продавець-консультант. Середня зарплата для таких фахівців становить 23 500 гривень, а чотири з п'яти роботодавців готові брати кандидатів без досвіду роботи.

На другому місці перебуває менеджер із продажу, якому пропонують у середньому 37 500 гривень на місяць. Аналогічний рівень доходу можуть отримувати й водії, попит на яких залишається стабільно високим через потреби логістики, виробництва та Сил оборони.