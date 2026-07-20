Как изменился рынок труда в 2026 году

Главной проблемой на рынке труда остается несоответствие между навыками кандидатов и потребностями работодателей, сообщили в Государственной службе занятости.

За полгода было заполнено 131,5 тысячи вакансий, тогда как за помощью в трудоустройстве обратились около 230 тысяч человек, получивших статус безработного.

Основной причиной называют разницу между квалификацией соискателей, требованиями работодателей и карьерными ожиданиями кандидатов.

Какие вакансии закрываются быстрее всего

Наивысший уровень укомплектования имеют следующие вакансии:

продавец продовольственных товаров – 6,7 тысяч вакансий;

водитель автотранспортных средств – 6,2 тысячи;

повар – 3,3 тысячи;

бухгалтер – 2,7 тысячи;

охранник – 2,4 тысячи;

администратор – 2,2 тысячи.

Именно по этим специальностям работодателям чаще всего удается найти сотрудников.

На какие вакансии не нашлось ни одного кандидата

В то же время некоторые профессии в течение года не получили ни одного отклика от соискателей. Среди них:

Машинист автомотрисы; Помощник машиниста электропоезда; Поездной электромеханик; Моторист; Машинист обогатительных и брикетировочных установок; Мойщик летательных аппаратов; Техник-метеоролог; Заведующий ветеринарной клиникой.

Какие профессии наиболее востребованы в Украине

Наибольшим спросом на украинском рынке труда сейчас пользуются профессии, обеспечивающие бесперебойную работу торговли, логистики, производства, сферы услуг и административной сферы.

Первое место по количеству вакансий занимает продавец-консультант. Средняя зарплата для таких специалистов составляет 23 500 гривен, а четыре из пяти работодателей готовы принимать кандидатов без опыта работы.

На втором месте находится менеджер по продажам, которому предлагают в среднем 37 500 гривен в месяц. Аналогичный уровень дохода могут получать и водители, спрос на которых остается стабильно высоким из-за потребностей логистики, производства и Сил обороны.