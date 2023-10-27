В Україні повідомляють про дефіцит робочої сили: кого шукають найбільше

У деяких областях кількість вакансій вже почала перевищувати кількість тих, хто шукає роботу. Особливо це стосується кількох популярних сфер.

Кого шукають на ринку праці

У Державному центрі зайнятості повідомили, що в Україні поволі утворюються дефіцит працівників. Якщо минулого року на одну вакансію претендували 9 осіб, то зараз ситуація кардинально інша.

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У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві,

– повідомили у службі.

Зростання кількості вакансій розпочалося з весни. Цю тенденцію помітили як і на сайтах з пошуку роботи, так і в службі зайнятості. Це свідчить про економічне зростання, але відсутність працівників може неабияк загальмувати процес.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Як і до війни, найбільший попит зараз на представників сфери торгівлі та робітничих професій. Дефіцит по професіях вже найближчим часом може сягнути від 10% до 20%. Особливо гостру нестачу ринок відчуває вже зараз щодо тих, хто вміє працювати з інструментом.