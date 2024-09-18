Який відсоток зарплатні вираховується на сплату податків

Працевлаштовані українці зобов'язані сплачувати встановлені законом податки з кожної зарплатні. Самі ж роботодавці мають право самостійно відраховувати частину зарплатні у встановлених розмірах для податків.

Які податки сплачують українці

Згідно з Кодексом законів про працю, загальний розмір всіх відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%, повідомляють у Державній службі України з питань праці.

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При кожній виплаті заробітної плати роботодавець утримує:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

Військовий збір (ВЗ) – 1,5%.

Як зміняться податки для ФОПів

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає збільшення деяких податків.

Зміни для ФОПів: