Майже кожен 10 новий бізнес у Польщі відкривають українці: які галузі найпопулярніші
Джерело:Business Insider
Українці все частіше відкривають власний бізнес за кордоном. З початку року наші земляки лише у Польщі зареєстрували понад 10 тисяч нових компаній.
За даними Польського економічного інституту (PIE), 9 829 з 10 207 бізнесів, заснованих українцями цьогоріч, було зареєстровано після 1 березня, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому, у вересні частка нових компаній, зареєстрованих громадянами України, склала 8,5% від загального показника у республіці. Таким чином, майже кожен десятий новий бізнес у Польщі відкривали українці.
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Тенденції та найпопулярніші галузі
Керівниця групи економічного прогнозування PIE Катажина Дембовська зазначила, що кількість нових компаній у Польщі, створених вихідцями з України, різко зростає. Якщо у січні таких бізнесів було 188, то у вересні українці зареєстрували вже 2 273 компанії.
Якщо брати до уваги загальний обсяг компаній у Польщі, створених з січня по вересень включно, то частка зареєстрованих українцями бізнесів вже досягла позначки у 5%.
За даними PIE, 59% усіх нових компаній, відкритих громадянами України у Польщі, очолювані чоловіками, а 41% – жінками. Для порівняння, частка жінок-засновниць у бізнесах, створених поляками, складає 36%.
Водночас, аналітикиня зауважує, що найчастіше українці реєструють компанії у дефіцитних для Польщі галузях діяльності. Зокрема, найпопулярнішими бізнесами серед українців у республіці є:
- будівельні компанії – майже чверть (24%) з 10 207 бізнесів, зареєстрованих українцями у Польщі цьогоріч;
- інформаційні технології та зв'язок – 16% від загального обсягу, здебільшого у сфері IT-консалтингу;
- ремонт автомобільного транспорту та мотоциклів – 9%;
- транспортні компанії – 7% від усіх нових бізнесів українців у Польщі, зокрема послуги таксі та вантажні перевезення;
- промислове виробництво – 7%;
- адміністрування – 6%;
- готельно-ресторанний бізнес – 5%;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 5%.