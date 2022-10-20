Майже кожен 10 новий бізнес у Польщі відкривають українці: які галузі найпопулярніші

Українці все частіше відкривають власний бізнес за кордоном. З початку року наші земляки лише у Польщі зареєстрували понад 10 тисяч нових компаній.

За даними Польського економічного інституту (PIE), 9 829 з 10 207 бізнесів, заснованих українцями цьогоріч, було зареєстровано після 1 березня, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому, у вересні частка нових компаній, зареєстрованих громадянами України, склала 8,5% від загального показника у республіці. Таким чином, майже кожен десятий новий бізнес у Польщі відкривали українці.

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Тенденції та найпопулярніші галузі

Керівниця групи економічного прогнозування PIE Катажина Дембовська зазначила, що кількість нових компаній у Польщі, створених вихідцями з України, різко зростає. Якщо у січні таких бізнесів було 188, то у вересні українці зареєстрували вже 2 273 компанії.

Якщо брати до уваги загальний обсяг компаній у Польщі, створених з січня по вересень включно, то частка зареєстрованих українцями бізнесів вже досягла позначки у 5%.

За даними PIE, 59% усіх нових компаній, відкритих громадянами України у Польщі, очолювані чоловіками, а 41% – жінками. Для порівняння, частка жінок-засновниць у бізнесах, створених поляками, складає 36%.

Водночас, аналітикиня зауважує, що найчастіше українці реєструють компанії у дефіцитних для Польщі галузях діяльності. Зокрема, найпопулярнішими бізнесами серед українців у республіці є: