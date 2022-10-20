Согласно данным Польского экономического института (PIE), 9 829 из 10 207 бизнесов, основанных украинцами в этом году, было зарегистрировано после 1 марта, то есть после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом в сентябре доля новых компаний, зарегистрированных гражданами Украины, составила 8,5% от общего показателя в республике. Таким образом, почти каждый десятый бизнес в Польше открывали украинцы.

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Тенденции и самые популярные отрасли

Руководитель группы экономического прогнозирования PIE Катажина Дембовская отметила, что количество новых компаний в Польше, созданных выходцами из Украины, уверенно растет. Если в январе таких бизнесов было 188, то в сентябре украинцы зарегистрировали уже 2 273 компании.

Если учитывать общее количество компаний в Польше, созданных с января по сентябрь включительно, то доля зарегистрированных украинцами бизнесов уже достигла отметки в 5%.

По данным PIE, 59% всех новых компаний, открытых гражданами Украины в Польше, возглавляют мужчины, а 41% – женщины. Для сравнения, доля женщин-основателей в бизнесах, созданных поляками, составляет 36%.

В то же время, аналитик отмечает, что чаще всего украинцы регистрируют компании в дефицитных для Польши отраслях деятельности. В частности, самыми популярными бизнесами среди украинцев в республике являются: