Окрім i3 Engineering, до шорт-листів в інших категоріях конкурсу потрапили ще два українські проєкти – BetterMe (HealthTech) та Headway (EdTech). Відкрите голосування тривало з 28 вересня до 11 жовтня, а переможців у всіх категоріях оголосять вже 1 листопада.

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Чим займається i3 Engineering Львівський розробник і виробник системи розумних будинків та пристроїв для автоматизації будівель. У 2022 році компанія вийшла на міжнародний ринок і нині представлена в Україні, Литві, Польщі, Словаччині, Нідерландах, Казахстані, Грузії і Єгипті. Співзасновником і виконавчим директором стартапу є український інженер та випускник НУ "Львівська політехніка" Павло Цюпка.

Деталі конкурсу

Нагороду The Europas Awards у 2009 році заснував головний редактор TechCrunch Майк Бутчер. Мета конкурсу – привернути увагу до європейських стартапів, що розв'язують нагальні проблеми сучасності. Серед популярних нині переможців минулих років – Spotify, Soundcloud, Transferwise та Babylon Health.

До слова, цьогоріч нагороди охоплюють 20 категорій, зокрема AgTech / FoodTech, SpaceTech, GovTech, Cybersecurity, Climate Tech та інші. У трьох з них за перемогу поборються саме три українські стартапи – i3 Engineering, BetterMe та Headway.

Зауважимо, що i3 Engineering раніше також увійшов до української делегації стартапів, яка 1 – 4 листопада представлятиме нашу державу на світовій технологічній конференції Web Summit 2022 у Лісабоні.