Про це Бізнес 24 розповіли представники львівського стартапу Smart Home-систем i3 Engineering, які увійшли до складу української делегації цьогоріч. Усі 24 команди отримають безкоштовний стенд та вхідні квитки на конференцію у столиці Португалії.

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Що відомо про конференцію Web Summit Найбільша щорічна технологічна конференція у світі, що об'єднує керівників, засновників та провідних експертів глобальних компаній, найперспективніших стартапів, впливових інвесторів та журналістів.

Хто поїде на конференцію від України цьогоріч

USF провів пітчинг 24 кращих українських стартапів, які увійшли до складу найбільшої делегації на Web Summit 2022. Переможців відібрало професійне журі, зокрема топменеджери Мінцифри, Дія.City, Ukraininan hub, Flyer One Ventures та інші провідні експерти.

Так, представниками української стартап-екосистеми на Web Summit 2022 визначено такі команди:

UBOS;

ReLeaf;

Jiffsy;

Logos;

Revisior;

PeopleForce;

Choice31;

Liki24;

BannerBoo;

Kycaid;

SUITSME;

Lookerz;

MISU;

Keiki;

Adminix;

LabsArena.com;

SCOPO;

Awesomic;

Birb;

StanPass;

Trustee Plus;

DeHealth;

Network;

Dooozen;

I3 Engineering.

До слова, 8 стартапів зі списку також отримали фінансову підтримку на покриття витрат на проїзд та проживання від GIST, серед яких і львівський I3 Engineering.

До речі Одразу 8 IT-компаній з офісами в Україні потрапили до американського рейтингу Inc 5000

Чим займається I3 Engineering

Львівський розробник і виробник систем розумних будинків та пристроїв для автоматизації будівель, продуктова лінійка наразі складається з 15 дротових контролерів серії Atom.

У 2021 році компанія отримала сертифікат СЕ, після чого зосередилась на зростанні в Україні та поширенні на іноземних ринках. Зокрема, у липні 2022 року стартап вийшов на ринки Литви та Казахстану.

Ми дуже раді бути у складі української делегації поруч з іншими крутими командами. Нам є що запропонувати європейцям, цьогоріч ми вийшли на ринок Литви, і після Web Summit про український hardware-продукт дізнається весь світ,

– розповідає директор з маркетингу I3 Engineering Михайло Ворко.

До слова, компанія невдовзі планує вийти на ринки Польщі, Словаччини та Грузії. Smart-рішення стартапу вже реалізовані для мереж ресторанів, нічних клубів, приватних квартир та будинків, а серед списку клієнтів є навіть ферма полуниці.

Система I3 Engineering здатна автоматизувати практично усі процеси управління різними типами електричного обладнання, зокрема освітлення, розеток, систем підігріву та кондиціонування, моторизованих жалюзей, поливу ділянок тощо.