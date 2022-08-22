Об этом Бизнес 24 рассказали представители львовского стартапа Smart Home-систем i3 Engineering, которые вошли в состав украинской делегации в этом году. Все 24 команды получат бесплатный стенд и входные билеты на конференцию в столице Португалии.

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Что известно о конференции Web Summit Крупнейшая в мире ежегодная технологическая конференция, объединяющая руководителей, основателей и ведущих экспертов глобальных компаний, наиболее перспективных стартапов, влиятельных инвесторов и журналистов.

Кто поедет на конференцию от Украины в этом году

USF провел питчинг 24 лучших украинских стартапов, которые вошли в состав крупнейшей делегации на Web Summit 2022. Победителей отобрало профессиональное жюри, в том числе топ-менеджеры Минцифры, Дія.City, Ukraininan hub, Flyer One Ventures и другие ведущие эксперты.

Так, представителями украинской стартап-экосистемы на Web Summit 2022 определены следующие команды:

UBOS;

ReLeaf;

Jiffsy;

Logos;

Revisior;

PeopleForce;

Choice31;

Liki24;

BannerBoo;

Kycaid;

SUITSME;

Lookerz;

MISU;

Keiki;

Adminix;

LabsArena.com;

SCOPO;

Awesomic;

Birb;

StanPass;

Trustee Plus;

DeHealth;

Network;

Dooozen;

I3 Engineering.

К слову, 8 стартапов из списка также получили финансовую поддержку для покрытия расходов на проезд и проживание от GIST, среди которых и львовский I3 Engineering.

Кстати Сразу 8 IT-компаний с офисами в Украине попали в американский рейтинг Inc 5000

Чем занимается I3 Engineering

Львовский разработчик и производитель систем умных домов и устройств для автоматизации зданий, продуктовая линейка состоит из 15 проводных контроллеров серии Atom.

В 2021 году компания получила сертификат СЕ, после чего сосредоточилась на росте в Украине и распространении на иностранных рынках. В частности, в июле 2022 года стартап вышел на рынки Литвы и Казахстана.

Мы очень рады быть в составе украинской делегации рядом с другими крутыми командами. Нам есть что предложить европейцам, в этом году мы вышли на рынок Литвы, и после Web Summit об украинском hardware-продукте узнает весь мир,

– рассказывает директор по маркетингу I3 Engineering Михаил Ворко.

К слову, компания вскоре планирует выйти на рынки Польши, Словакии и Грузии. Smart-решения стартапа уже реализованы для сетей ресторанов, ночных клубов, частных квартир и домов, а среди списка клиентов есть даже ферма клубники.

Система I3 Engineering способна автоматизировать практически все процессы управления различными типами электрического оборудования, в том числе освещения, розеток, систем подогрева и кондиционирования, моторизованных жалюзей, полива участков и тому подобное.