Об этом Бизнес 24 рассказали представители львовского стартапа Smart Home-систем i3 Engineering, которые вошли в состав украинской делегации в этом году. Все 24 команды получат бесплатный стенд и входные билеты на конференцию в столице Португалии.
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Что известно о конференции Web SummitКрупнейшая в мире ежегодная технологическая конференция, объединяющая руководителей, основателей и ведущих экспертов глобальных компаний, наиболее перспективных стартапов, влиятельных инвесторов и журналистов.
Кто поедет на конференцию от Украины в этом году
USF провел питчинг 24 лучших украинских стартапов, которые вошли в состав крупнейшей делегации на Web Summit 2022. Победителей отобрало профессиональное жюри, в том числе топ-менеджеры Минцифры, Дія.City, Ukraininan hub, Flyer One Ventures и другие ведущие эксперты.
Так, представителями украинской стартап-экосистемы на Web Summit 2022 определены следующие команды:
- UBOS;
- ReLeaf;
- Jiffsy;
- Logos;
- Revisior;
- PeopleForce;
- Choice31;
- Liki24;
- BannerBoo;
- Kycaid;
- SUITSME;
- Lookerz;
- MISU;
- Keiki;
- Adminix;
- LabsArena.com;
- SCOPO;
- Awesomic;
- Birb;
- StanPass;
- Trustee Plus;
- DeHealth;
- Network;
- Dooozen;
- I3 Engineering.
К слову, 8 стартапов из списка также получили финансовую поддержку для покрытия расходов на проезд и проживание от GIST, среди которых и львовский I3 Engineering.
Кстати Сразу 8 IT-компаний с офисами в Украине попали в американский рейтинг Inc 5000
Чем занимается I3 Engineering
Львовский разработчик и производитель систем умных домов и устройств для автоматизации зданий, продуктовая линейка состоит из 15 проводных контроллеров серии Atom.
В 2021 году компания получила сертификат СЕ, после чего сосредоточилась на росте в Украине и распространении на иностранных рынках. В частности, в июле 2022 года стартап вышел на рынки Литвы и Казахстана.
Мы очень рады быть в составе украинской делегации рядом с другими крутыми командами. Нам есть что предложить европейцам, в этом году мы вышли на рынок Литвы, и после Web Summit об украинском hardware-продукте узнает весь мир,
– рассказывает директор по маркетингу I3 Engineering Михаил Ворко.
К слову, компания вскоре планирует выйти на рынки Польши, Словакии и Грузии. Smart-решения стартапа уже реализованы для сетей ресторанов, ночных клубов, частных квартир и домов, а среди списка клиентов есть даже ферма клубники.
Система I3 Engineering способна автоматизировать практически все процессы управления различными типами электрического оборудования, в том числе освещения, розеток, систем подогрева и кондиционирования, моторизованных жалюзей, полива участков и тому подобное.