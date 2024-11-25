Штучний інтелект сплачуватиме податки в Україні
25 листопада 2024, 17:53Читать новость на русском
Штучний інтелект буде платити податки в Україні. Нововведення діятиме з початку нового року.
Що значить це нововведення для користувачів
OpenAI з 1 січня 2025 року буде сплачувати податок на додану вартість (ПДВ), повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником "податку на Гугл".
Користувачам необхідно оновити свій обліковий запис. Це потрібно для того, аби додати дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ.
Лист, який надійшов користувачам від OpenAI/ Telegram Ярослава Железняка
Нагадаємо! Так званий "податок на гугл" було введено ще у 2021 році. Торік він приніс значні надходження у бюджет України.