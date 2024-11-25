Що значить це нововведення для користувачів

OpenAI з 1 січня 2025 року буде сплачувати податок на додану вартість (ПДВ), повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Прийшла сьогодні розсилка від OpenAI, як власнику платного акаунту, що з 1 січня 2025-го вони будуть платником "податку на Гугл".

Користувачам необхідно оновити свій обліковий запис. Це потрібно для того, аби додати дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ.





Лист, який надійшов користувачам від OpenAI/ Telegram Ярослава Железняка

Нагадаємо! Так званий "податок на гугл" було введено ще у 2021 році. Торік він приніс значні надходження у бюджет України.