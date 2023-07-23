Гроші російських окупантів дають дуже гарний відсоток прибутку. Лише за 6 місяців 2023 року сума сягнула майже 2 мільярдів євро.

Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про великі доходи від заморожених російських активів. У ЄС досі шукають варіанти того, що робити з цими грошима.

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Який дохід дають російські гроші

За даними Euroclear, у першому півріччі за відсоткові надходження від російських активів вдалося отримати 1,74 мільярда євро. Йдеться про гроші окупантів, які опинилися під санкціями після повномасштабного вторгнення.

Такі великі надходження від грошей росіян зумовлені рівнем відсоткових ставок та сумою залишків коштів, які Euroclear мусить інвестувати. Разом з тим рада директорів депозитарію прогнозує, що друге півріччя покаже значно менший показник.

Раніше Британія зняла санкції з відомого російського банкіра. Раніше лист на його підтримку писав Річард Бренсон.

Єврокомісія шукає шляхи можливого використання цих грошей. Передача заблокованих грошей окупантів на відбудову України – пріоритетне рішення, але поки що євродепутати не бачать шляху його реалізації.

Раніше в ЄС повідомляли, що не мають законного механізму конфіскації арештованих грошей росіян на користь України. Можливим рішенням вважали передачу на відновлення нашої держави прибутків з цих грошей.

У Euroclear бояться юридичних, технічних та операційних ризиків через можливу конфіскацію російських активів, тому буде дуже обережно ставитися до всіх пропозицій Єврокомісії.