Международный депозитарий Euroclear отчитался о больших доходах от замороженных российских активов. В ЕС до сих пор ищут варианты того, что делать с этими деньгами.

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Какой доход дают российские деньги

По данным Euroclear, в первом полугодии за процентные поступления от российских активов удалось выручить 1,74 миллиарда евро. Речь идет о деньгах оккупантов, оказавшихся под санкциями после полномасштабного вторжения.

Такие большие поступления денег россиян обусловлены уровнем процентных ставок и суммой остатков средств, которые Euroclear должен инвестировать. Вместе с тем, совет директоров депозитария прогнозирует, что второе полугодие покажет значительно меньший показатель.

Ранее Великобритания сняла санкции с известного российского банкира. Ранее письмо в его поддержку писал Ричард Брэнсон.

Еврокомиссия ищет пути возможного использования этих денег. Передача заблокированных денег оккупантов на восстановление Украины – приоритетное решение, но пока евродепутаты не видят пути его реализации.

Ранее в ЕС сообщали, что не имеют законного механизма конфискации арестованных денег россиян в пользу Украины. Возможным решением считали передачу на восстановление нашего государства доходов из этих денег.

В Euroclear боятся юридических, технических и операционных рисков из-за возможной конфискации российских активов, поэтому будет очень осторожно относиться ко всем предложениям Еврокомиссии.