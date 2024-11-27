Штрафи за несплату податків: як визначаються розміри
Несплата податків може призвести до фінансових наслідків, як-от штрафи. Згідно з правилами, за затримку сплати податків штраф може становити від 5% до 10% залежно від терміну затримки, а в разі навмисного порушення – аж 25%.
Який штраф за те, що не сплатив податки
Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну податкову службу, розмір штрафу за несплату податків може сягати 5% та 10%, залежно від затримки.
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- Якщо затримка сплати триває до 30 днів – розмір штраф становить 5% від суми податкового боргу,
- Якщо затримка сягає понад 30 днів – то штраф вже складає 10% від суми,
- Водночас якщо порушення щодо сплати було зроблено навмисно, тоді штраф збільшується до 25% від суми несплаченого податку.
Зверніть увагу! Якщо гроші з електронного рахунку для сплати податку зараховуються на наступний день, штраф не застосовується.
Крім того, ФОПи, які прострочили сплату єдиного податку, сплачують ще й пеню. Вона нараховується після 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку.
Розраховується пеня за формулою: П = С * Кд * Ус / К, де:
- П – це пеня,
- С – це сума заборгованості в гривнях,
- Кд – кількість днів затримки сплати єдиного податку,
- Ус – більша з облікових ставок Нацбанку, діючих на день виникнення податкового боргу та на день його погашення,
- К – кількість днів у календарному році.