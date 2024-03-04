Бізнес вперше оштрафували за рекламу азартних ігор – скільки мільйонів підуть у бюджет

Законодавство у сфері реклами азартних ігор дуже чітко встановлює правила гри. За їх порушення можна нарватися на дуже серйозне покарання.

Штраф за порушення правил реклами азартних ігор

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила про те, що покарала бізнес за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор. Такі дії регулятор застосував вперше, відколи отримав відповідні повноваження.

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Як повідомили у КРАІЛ, одна з компаній розповсюджувала рекламу азартних ігор, хоча не мала ліцензії на те, щоб займатися цим видом діяльності. Це пряме порушення закону "Про рекламу", якого бізнес повинен неухильно дотримуватися.

Назву компанії у КРАІЛ поки що не повідомляють. Однак відомо, що розмір накладеного покарання склав 2,13 мільйона гривень.

Реклама у Telegram

Раніше повідомлялося, що Telegram запустить спеціальну рекламну платформу. Її головне завдання – дати можливість для заробітку власникам Telegram-каналів.

Лише станом на зараз місячний трафік складає близько 1 трильйона переглядів. Натомість монетизується лише 10% контенту. Для швидкого проведення платежів та виведення грошей використають блокчейн TON. Контент-мейкери зможуть перетворювати Toncoin у готівку, або ж витрачати їх на просування своїх каналів.