Стане чистіше: коли завершиться будівництво сміттєпереробного заводу у Львові
1 серпня 2024, 16:17Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Проблема з екологією в Україні стоїть доволі гостро. Впоратися з надлишком сміття допоможе побудова сміттєпереробного заводу. Зараз таке будівництво триває у Львові.
Що відомо про будівництво
Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, сміттєпереробний завод уже збудовано на 65%. Завершення будівництва планується у 2025 році.
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На територію вже завезли частину аераційного устаткування та вентилятори для біофільтрів – це перша партія обладнання, необхідного для роботи біологічної частини заводу.
Садовий уточнює, що протягом наступних декількох місяців підрядник має завершити перекриття. Згодом мають розпочатися внутрішні роботи.
Дякуємо нашим міжнародним партнерам – фондам і банкам, які роблять це можливим навіть у час війни,
– наголосив Садовий.
Як виглядає будівництво заводу зараз/ Фото у телеграмі Андрія Садового