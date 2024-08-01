Стане чистіше: коли завершиться будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

1 серпня 2024, 16:17
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Андрій Садовий

Проблема з екологією в Україні стоїть доволі гостро. Впоратися з надлишком сміття допоможе побудова сміттєпереробного заводу. Зараз таке будівництво триває у Львові.

Що відомо про будівництво

Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, сміттєпереробний завод уже збудовано на 65%. Завершення будівництва планується у 2025 році.

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Андрій Садовий

Міський голова Львова

На територію вже завезли частину аераційного устаткування та вентилятори для біофільтрів – це перша партія обладнання, необхідного для роботи біологічної частини заводу.

Садовий уточнює, що протягом наступних декількох місяців підрядник має завершити перекриття. Згодом мають розпочатися внутрішні роботи.

Дякуємо нашим міжнародним партнерам – фондам і банкам, які роблять це можливим навіть у час війни,
– наголосив Садовий.


Як виглядає будівництво заводу зараз/ Фото у телеграмі Андрія Садового

Нагадаємо! Побудова сміттєпереробного заводу у Львові розпочалася ще у 2021 році.
Автор: Анастасія Зорик