Яка пенсія вийде в 2025 році, якщо є 30 років стажу

Розмір пенсії залежить не тільки від кількості стажу. На це значення також впливає дохід, який мала особа, зайнятість та середня зарплата в Україні.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію

Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Кількість стажу, яку необхідно набути для цього, залежить від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Аби вийти на пенсію у 2025 році, мінімуми стажу такі:

для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 років мінімальна кількість стажу складає – 32 роки;

у 63 роки – 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Зверніть увагу! Мінімуми стажу для 60 та 63 років у наступні роки зростатимуть.

Які умови виходу на пенсію при наявності 30 років стажу

Особа, яка встигла набути 30 років стажу може вийти на пенсію у 63 та 65 років. Аби розрахувати майбутню пенсійну виплату самостійно, громадянин має скористатись формулою: П = ЗП× КСС.

Як розшифровується ця формула:

ЗП – заробітна плата – це не заробітна плата особи, а спеціальний "коефіцієнт", що враховує, як ця величина співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки.

– заробітна плата – це не заробітна плата особи, а спеціальний "коефіцієнт", що враховує, як ця величина співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки. П – пенсія.

– пенсія. КСС – коефіцієнт страхового стажу – значення, що показує вплив стажу на розмір пенсії.

КСС розраховується індивідуально. Ця величина рівна сумі місяців стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу. Потім отримане значення потрібно поділити на 12.

Водночас КСС не може бути більш як: