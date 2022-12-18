Тривалий блекаут: скільки підприємців готово працювати під час нього
Джерело:Європейська Бізнес Асоціація
Більшість компаній заявили, що навіть тривалий блекаут не завадить їм продовжувати працювати на українському ринку. Більшість бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ.
Чи працюватиме бізнес під час блекауту
- 72% підприємців розповіли, що готові працювати навіть у разі тривалого блекауту.
- 20% вагаються щодо відповіді.
- Тільки 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.
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Щоб мінімізувати вплив відключень електроенергії, 86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ. Ще 65% розповіли, що використовують альтернативні джерела зв’язку та Інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% проводять заходи з кібербезпеки.Зверніть увагу! Тільки 10% перебої з електроенергією змусили проводити релокацію бізнесу або персоналу.
Витрати бізнесу зросли
Через підготовку до відключень електроенергії, витрати бізнесу суттєво зросли.
- 40% опитаних компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тисяч доларів.
- 22% повідомляють про витрати в діапазоні від 50 до 100 тисяч доларів.
- 24% – про витрати від 100 до 200 тисяч доларів.
- 14% – витратили понад 200 тисяч доларів.
Не стабільне електропостачання
Нестабільність електропостачання протягом останніх двох місяців змусила 66% компаній змінити графік роботи, 40% – зменшити обсяги виробництва чи надання послуг, 12% – закрити частину офісів/відділень/торгових точок.
Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень. Тільки 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули.
Як проводилось опитування
Опитування проводилось в рамках Індексу інвестиційної привабливості України з 29 листопада до 13 грудня 2022 року. У опитуванні взяли участь 100 топ-менеджерів членських компаній Асоціації.