Будет ли работать бизнес во время блекаута
- 72% предпринимателей рассказали, что готовы работать даже в случае продолжительного блекаута.
- 20% затрудняются в ответе.
- Только 8% предполагают такую возможность в самом худшем случае.
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Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие ИБП. Еще 65% рассказали, что используют альтернативные источники связи и Интернета, 25% переносят данные в облако, 22% проводят мероприятия по кибербезопасности.
Расходы бизнеса выросли
Из-за подготовки к отключениям электроэнергии расходы бизнеса существенно возросли.
- 40% опрошенных компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов.
- 22% сообщают о расходах в диапазоне от 50 до 100 тысяч долларов.
- 24% – о расходах от 100 до 200 тысяч долларов.
- 14% – потратили более 200 тысяч долларов.
Не стабильное электроснабжение
Нестабильность электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний изменить график работы, 40% – уменьшить объемы производства или предоставления услуг, 12% – закрыть часть офисов/отделений/торговых точек.
Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% полностью остановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти никак не повлияло.