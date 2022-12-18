Чи працюватиме бізнес під час блекауту

72% підприємців розповіли, що готові працювати навіть у разі тривалого блекауту.

20% вагаються щодо відповіді.

Тільки 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.

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Щоб мінімізувати вплив відключень електроенергії, 86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ. Ще 65% розповіли, що використовують альтернативні джерела зв’язку та Інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% проводять заходи з кібербезпеки.

Зверніть увагу! Тільки 10% перебої з електроенергією змусили проводити релокацію бізнесу або персоналу.

Витрати бізнесу зросли

Через підготовку до відключень електроенергії, витрати бізнесу суттєво зросли.

40% опитаних компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тисяч доларів.

22% повідомляють про витрати в діапазоні від 50 до 100 тисяч доларів.

24% – про витрати від 100 до 200 тисяч доларів.

14% – витратили понад 200 тисяч доларів.

Не стабільне електропостачання

Нестабільність електропостачання протягом останніх двох місяців змусила 66% компаній змінити графік роботи, 40% – зменшити обсяги виробництва чи надання послуг, 12% – закрити частину офісів/відділень/торгових точок.

Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень. Тільки 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули.