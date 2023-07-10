Якщо не всі біженці повернуться: скільки десятків мільярдів втратить економіка України

Тисячі українських підприємців та працівників були змушені виїхати з країни через повномасштабний напад російських окупантів. Частина з них вже не повернеться, і це буде коштувати Україні колосальних грошей.

Наразі відомо, що через війну кількість вимушених українських мігрантів за кордоном становить від 3,8 до 4,7 мільйона осіб. Цей показник вирахували без тих, хто зараз перебуває на території Росії чи у Білорусі.

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Скільки втратить Україна через неповернення біженців

Як порахували експерти, за кордоном перебуває приблизно 1,4 мільйона українських громадян. Неповернення їх в Україну може коштувати економіці 113 мільярдів недоотриманого ВВП впродовж 10 років.

Дослідження показало, що з часом мігранти все менше хочуть повертатися в Україну. Цьому сприяє інтеграція в життя інших країн, працевлаштування, адаптація дітей у школах та університетах тощо.

Також багато людей, які повернулися з-за кордону у місця, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів російських окупантів, відзначають вкрай складні умови для життя. Багато українців роблять кроки, аби продовжити своє перебування на території країн-реципієнтів.

Найважливіші фактори, які можуть спонукати українців повертатися – це безпека, можливість працевлаштування з гідною оплатою праці та реалізація свого потенціалу. Якщо державі вдасться забезпечити ці показники, то кількість вимушених біженців буде стрімко спадати.