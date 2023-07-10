Известно, что из-за войны количество вынужденных украинских мигрантов за рубежом составляет от 3,8 до 4,7 миллиона человек. Этот показатель вычислили без тех, кто сейчас находится на территории России или Беларуси.

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Сколько потеряет Украина из-за невозвращения беженцев

Как посчитали эксперты, за границей находится около 1,4 миллиона украинских граждан. Невозвращение их в Украину может стоить экономике 113 миллиардов недополученного ВВП в течение 10 лет.

Исследование показало, что со временем мигранты все меньше хотят возвращаться в Украину. Этому способствует интеграция в жизнь других стран, трудоустройство, адаптация детей в школах и университетах.

Также многие люди, вернувшиеся из-за границы в места, подвергшиеся разрушениям в результате обстрелов российских оккупантов, отмечают крайне сложные условия для жизни. Многие украинцы предпринимают шаги, чтобы продолжить свое пребывание на территории стран-реципиентов.

Важнейшие факторы, которые могут побуждать украинцев возвращаться – безопасность, возможность трудоустройства с достойной оплатой труда и реализация своего потенциала. Если государству удастся обеспечить эти показатели, количество вынужденных беженцев будет стремительно спадать.