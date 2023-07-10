Наразі відомо, що через війну кількість вимушених українських мігрантів за кордоном становить від 3,8 до 4,7 мільйона осіб. Цей показник вирахували без тих, хто зараз перебуває на території Росії чи у Білорусі.

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Скільки втратить Україна через неповернення біженців

Як порахували експерти, за кордоном перебуває приблизно 1,4 мільйона українських громадян. Неповернення їх в Україну може коштувати економіці 113 мільярдів недоотриманого ВВП впродовж 10 років.

Дослідження показало, що з часом мігранти все менше хочуть повертатися в Україну. Цьому сприяє інтеграція в життя інших країн, працевлаштування, адаптація дітей у школах та університетах тощо.

Також багато людей, які повернулися з-за кордону у місця, які зазнали руйнувань внаслідок обстрілів російських окупантів, відзначають вкрай складні умови для життя. Багато українців роблять кроки, аби продовжити своє перебування на території країн-реципієнтів.

Найважливіші фактори, які можуть спонукати українців повертатися – це безпека, можливість працевлаштування з гідною оплатою праці та реалізація свого потенціалу. Якщо державі вдасться забезпечити ці показники, то кількість вимушених біженців буде стрімко спадати.