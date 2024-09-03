Інвестиції в енергетику: нові можливості поза межами атомних технологій

У контексті глобальної енергетичної трансформації України, виникає питання про інвестиційні можливості поза межами атомних технологій. Відтак, можна інвестувати в альтернативні, але не менш ефективні варіанти енергетики.

Інвестиції в енергетику

Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України", розповів для 24 Каналу, що вітрові електростанції є перспективною інвестиційною можливістю в енергетиці. Вони менш чутливі до змін в сонячному освітленні і забезпечують стабільніший графік виробництва електроенергії.

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Щобільше, батарейні системи збереження енергії, гідроелектростанції та вітряки відображають дух часу і відповідають довгостроковим планам стійкого розвитку.

Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Крім того, вони можуть працювати зимою, тоді як сонячні станції працюють мало, або взагалі не працюють.

Святослав Павлюк зазначив, що для проходження зими та опалювального сезону Україні необхідно щонайменше 18 гігаватів електричної потужності. Наразі ж доступно близько 13-14 гігаватів, що означає, що Україні потрібно додатково забезпечити 3-4 гігавати потужності.

Станом на червень цього року у роботі було десь 9 – 10 гігаватів. Ще є певна частина в запасів, то загально десь 13 – 14 гігаватів. А як мінімум для проходження опалювального сезону треба 18 гігаватів. Тобто нам потрібно ще забезпечити 3 – 4 гігавати генеруючої потужності,

– пояснює експерт.

Таким чином, експерт відзначив, що перспективними напрямками для інвестицій нині є газові та вітрові станції, а також розвиток накопичувальних станцій.