До 3 тисяч кешбеку: українці приєднуються до програми "Національний кешбек"

10 вересня 2024, 14:54
Читать новость на русском
Автор: Валерія Городинська

До програми "Національний кешбек", яку було ініційовано президентом України, доєдналося вже понад 880 тисяч українців. До речі, 400 тисяч з них обрали в Дії картки, на які буде нараховуватися кешбек.

Які вигоди можуть отримати українці від програми

Як повідомили в НБУ, передає 24 Канал, за покупку товарів українських виробників, які підтримали програму "Національний кешбек", українці зможуть отримувати щомісяця до 3 тисяч гривень.

Читайте також Програма "Національний кешбек" може розширитися на книгарні: хто про це просить

Зверніть увагу! Наразі відомо, що до програми через портал Дія долучились ⁠⁠713 українських виробників. Вони зареєстрували понад 130 тисяч товарів. 

Як приєднатися до програми "Національного кешбеку":

  • У телефонному застосунку чи відділенні свого банку відкрийте карту для виплати кешбеку. Вона може бути як віртуальна, так і фізична. 
  • Після цього варто визначити картку, з якої відбуватиметься оплата товарів.
  • До речі, якщо є більше аніж одна картка у різних банках, якими користується особа, з них усіх може нараховуватися кешбек. Це можна зробити, уточнивши усі деталі у представників банку.
  • Після цього варто оновити застосунок Дія та обрати послугу "Національний кешбек".
  • Декількома кліками потрібно доєднати створену картку до програми. Кошти надходитимуть на картку щомісяця, а відстежувати їх можна через Дію.

Що передбачає програма "Національний кешбек" 

У межах дії програми українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку, а витратити кошти на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також гроші можна задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. 