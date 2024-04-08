Заборона експорту понад 160 промислових товарів: Японія розширила санкції проти Росії

Уряд Японії розширив заборону на експорт до Росії, включивши до неї 164 додаткові промислові товари. Йдеться про літій-іонні батареї, газові труби та моторне мастило.

Нові обмеження Японії стосовно експорту доповнять список контролю в рамках санкцій проти Росії, включає також термостати, вироби з нітроцелюлози та деревообробні верстати.

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Які ще санкції запровадила Японія

Воно набуде чинності 17 квітня, повідомило міністерство.

Санкційні заходи передбачають:

замороження активів,

обмеження платежів,

обмеження операцій з капіталом, заборону на експорт,

заборона на імпорт алмазів непромислового походження з Росії, включаючи алмази, оброблені за межами країни.

Також під японські санкції потрапили такі компанії: Тінькофф-банк, ФДУП Атомфлот, концерни Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Базальт, Об'єднана суднобудівна корпорація, Авіадвигатєль, Аероскан, Нева електроніка та інші, зазначено на сайті уряду Японії.

Заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після віртуальної зустрічі Японії та інших країн G7 з Президентом України Володимиром Зеленським у грудні, почне діяти 10 травня.