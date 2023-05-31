Фондовий ринок розвивається: хто має найбільші прибутки
Джерело:vkursi
Український ринок акціонерних товариств активно розвивається попри війну. Деяким компаніям вдається заробляти мільярди гривень.
Розвиток фондового ринку в Україні – важливе завдання для розвитку української економіки. Як показало дослідження, в Україні зареєстровано тисячі акціонерних товариств, а їхні прибутки зростають.
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Як працюють акціонерні товариства в Україні
Зараз в Україні діють 7490 акціонерних товариств. Найбільше працюють у Києві – 3 534. Ще 3574 товариств припиняють банкрутство.
Що стосується видів діяльності, то зараз ситуація наступна:
- переробна промисловість (1608 акціонерних товариств);
- оптова та роздрібна торгівля (1017);
- фінансова та страхова діяльність (915);
- операції з нерухомим майном (669);
- будівництво (554).
Минулого року виторг акціонерних товариств склав 803 мільярдів гривень, збитки оцінюються на рівні трильйона гривень. Позитивну фінансову звітність показали акціонерні товариства, які працюють у добувній промисловості, сфері інформації і телекомунікації, будівництві.
Найкращий фінансовий результат показали акціонерні товариства у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій області.
Що стосується акціонерних товариств з найбільшим прибутком, то рейтинг відображає загальні тенденції. У першу десятку здебільшого увійшли компанії добувної промисловості та комунікацій.
ТОП-10 найприбутковіших акціонерних товариств України:
- АТ "Укргазвидобування" – 60,58 мільярда гривень;
- ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 18,89 мільярда гривень;
- ПрАТ "Укргідроенерго" – 11,82 мільярда гривень;
- ПрАТ "Київстар" – 9,60 мільярда гривень;
- ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" – 9,11 мільярда гривень;
- АТ "Укртранснафта" – 5,06 мільярда гривень;
- ПрАТ "Полтавський ГЗК" – 4,38 мільярда гривень;
- ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" – 3,50 мільярда гривень;
- АТ "ПГЗК" – 3,03 мільярда гривень;
- ПрАТ "НЕК «Укренерго" – 2,71 мільярда гривень.