Фондовий ринок розвивається: хто має найбільші прибутки

31 травня 2023, 20:55
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Джерело:

vkursi

Український ринок акціонерних товариств активно розвивається попри війну. Деяким компаніям вдається заробляти мільярди гривень.

Розвиток фондового ринку в Україні – важливе завдання для розвитку української економіки. Як показало дослідження, в Україні зареєстровано тисячі акціонерних товариств, а їхні прибутки зростають. 

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Як працюють акціонерні товариства в Україні

Зараз в Україні діють 7490 акціонерних товариств. Найбільше працюють у Києві – 3 534. Ще 3574 товариств припиняють банкрутство. 

Що стосується видів діяльності, то зараз ситуація наступна: 

  • переробна промисловість (1608 акціонерних товариств);
  • оптова та роздрібна торгівля (1017);
  • фінансова та страхова діяльність (915);
  • операції з нерухомим майном (669);
  • будівництво (554).

Минулого року виторг акціонерних товариств склав 803 мільярдів гривень, збитки оцінюються на рівні трильйона гривень. Позитивну фінансову звітність показали акціонерні товариства, які працюють у добувній промисловості, сфері інформації і телекомунікації, будівництві.

Найкращий фінансовий результат показали акціонерні товариства у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій області. 

Що стосується акціонерних товариств з найбільшим прибутком, то рейтинг відображає загальні тенденції. У першу десятку здебільшого увійшли компанії добувної промисловості та комунікацій.

ТОП-10 найприбутковіших акціонерних товариств України:

  • АТ "Укргазвидобування" – 60,58 мільярда гривень;
  • ПрАТ "Нафтогазвидобування" – 18,89 мільярда гривень;
  • ПрАТ "Укргідроенерго" – 11,82 мільярда гривень;
  • ПрАТ "Київстар" – 9,60 мільярда гривень;
  • ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" – 9,11 мільярда гривень;
  • АТ "Укртранснафта" – 5,06 мільярда гривень;
  • ПрАТ "Полтавський ГЗК" – 4,38 мільярда гривень;
  • ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" – 3,50 мільярда гривень;
  • АТ "ПГЗК" – 3,03 мільярда гривень;
  • ПрАТ "НЕК «Укренерго" – 2,71 мільярда гривень.

 

Автор: Ярослав Сиваківський