ЄБРР "вливатиме" великі гроші в український бізнес: яка сума найбільшої угоди з "Приватбанком"

12 вересня 2024, 19:06
Читать новость на русском
Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Приватбанк

"Приватбанк" отримає більше можливостей кредитування українських підприємців. Нове партнерство з ЄБРР є рекордним.

Нова програма – нові можливості 

"Приватбанк" підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона дозволяє розподілити ризики на кредити на суму в 400 мільйонів євро. 

Читайте також До 3 тисяч кешбеку: українці приєднуються до програми "Національний кешбек"

Зокрема, ЄБРР зобов'язується покривати до 50% ризику українського банку. Нова програма буде підтримувати такі проєкти: 

  • інвестиційні цілі;
  • забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів;
  • підтримка жіночого, ветеранського, релокованого або постраждалого від війни бізнесу;
  • ОСББ, приватні особи, -мікро, малі та середні клієнти. 

Які переваги дає нова угода 

Завдяки новому партнерству з ЄБРР "Приватбанк" може розширити фінансування проєктів, які стосується виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії в країні.

До речі, зараз ЄБРР є одним із найбільших інвесторів в Україні. Установа сфокусована на підтримці приватного сектору, енергетичній безпеці, критичній інфраструктурі, торгівлі та продовольчій безпеці.