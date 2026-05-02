"Ліквідація ЄДРПОУ": що насправді означає реформа реєстру та коли чекати змін для бізнесу

Реформа державного реєстру підприємців передбачає реорганізацію. Мета діяльності ЄДРПОУ залишаться незмінною, плануються лише певні зміни, а не загальне "знищення" системи.

Що відомо про ліквідацію ЄДРПОУ?

Про те, для чого реформувати єдиний державний реєстр підприємств та організацій, повідомляють у Держстаті.

За інформацією служби нині триває громадське обговорення та погодження припинення дії ЄДРПОУ.

Відомо, що процес ліквідації реєстру має стати частиною цифровізації. На меті також сприяти євроінтеграції та модернізації системи. Зокрема офіційної статистики.

У результаті оновлень система ідентифікації бізнесів чи підприємств має стати зручним та прозорим сервісом – єдиною цифровою платформою. Тобто ЄДРПОУ інтегрують в ЄДР, або Єдиний державний реєстр.

Зверніть увагу! ЄДРПОУ – це система, що містить інформацію про всі юридичні особи в Україні та їхні підрозділи. Окремо існує код ЄДРПОУ. Це унікальний номер із 8 знаків, за яким ідентифікують юридичну особу, тобто установу, бізнес чи компанію.

Новостворена система матиме інформацію про компанії, ФОПів, громадські організації. Ресурс буде в підпорядкуванні Міністерства юстиції.

Що означає реформа ЄДРПОУ?

Для 24 Каналу Діна Дрижакова, адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group", пояснює, що реформа ЄДРПОУ полягає не в повному зникненні ідентифікації бізнесу, а в переведенні на міжнародні стандарти.

За словами експертки, щоб українські компанії могли працювати на ринку ЄС, їхні реєстраційні дані мають бути зрозумілими та легко перевірятися через європейські системи (наприклад, BRIS).

Нова система якраз дозволить автоматизувати обмін даними між реєстрами різних країн. А також створить єдине "цифрове обличчя" компанії без розбіжностей у різних системах.

Діна Дрижакова адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Заголовок "ЄДРПОУ більше не буде" звучить радикально, але насправді це не означає хаос. Це означає зміну стандарту ідентифікації. Скоріш за все, замість локального коду ми отримаємо ідентифікатор, що відповідає стандарту ISO або специфічним директивам ЄС щодо реєстрації бізнесу.

Експертка зазначає, що виклики процесу стосуватимуться коду ЄДРПОУ. Оскільки це реквізит №1 у всіх первинних документах, договорах, звітностях, податкових накладних.

Його зміна або трансформація потягне за собою величезний обсяг технічної роботи. Програми на кшталт 1С/BAS, M.E.Doc, податкові кабінети потребуватимуть масштабного оновлення,

– пояснює юристка.

На її думку, основне питання нині – чи будуть старі коди діяти паралельно з новими, чи відбудеться автоматична конвертація.

Щодо робітників та бухгалтерів – експертка радить не панікувати та не змінювати нічого в документах. За словами юристки, на будь-які зміни держава дає перехідний період і впровадження триває роками. Тож поки нічого перероблювати не потрібно.

Що потрібно знати про підприємницьку діяльність в Україні?

У першому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 63 555 нових ФОПів. Водночас чистий приріст бізнесу складає 12 тисяч підприємств. Адже паралельно у зазначений період закрилися 51 667 ФОПів.

Цікаво, що на ринку зараз гендерна зміна. 93% нових ФОПів відкрили саме жінки. Йдеться про 11 035 бізнесів. Чоловіки у першому кварталі 2026 року зареєстрували лише 796 ФОПів.

Також для 24 Каналу Анастасія Ямелинець, експертка з клієнтського напрямку, зазначила, що така кількість закриття бізнесу пов'язана з низкою факторів, які ФОПи часто накопичують. Окрім того, визначальним впливом є фінансове навантаження на підприємців та зміни у споживчій поведінці.