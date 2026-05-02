Что известно о ликвидации ЕГРПОУ?

О том, для чего реформировать единый государственный реестр предприятий и организаций, сообщают в Госстате.

По информации службы сейчас идет общественное обсуждение и согласование прекращения действия ЕГРПОУ.

Известно, что процесс ликвидации реестра должен стать частью цифровизации. Цель также способствовать евроинтеграции и модернизации системы. В частности официальной статистики.

В результате обновлений система идентификации бизнесов или предприятий должна стать удобным и прозрачным сервисом – единой цифровой платформой. То есть ЕГРПОУ интегрируют в ЕГР, или Единый государственный реестр.

Обратите внимание! ЕГРПОУ – это система, содержащая информацию обо всех юридических лицах в Украине и их подразделениях. Отдельно существует код ЕГРПОУ. Это уникальный номер из 8 знаков, по которому идентифицируют юридическое лицо, то есть учреждение, бизнес или компанию.

Вновь созданная система будет иметь информацию о компаниях, ФЛП, общественные организации. Ресурс будет в подчинении Министерства юстиции.

Что означает реформа ЕГРПОУ?

Для 24 Канала Дина Дрыжакова, адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group", объясняет, что реформа ЕГРПОУ заключается не в полном исчезновении идентификации бизнеса, а в переводе на международные стандарты.

По словам эксперта, чтобы украинские компании могли работать на рынке ЕС, их регистрационные данные должны быть понятными и легко проверяться через европейские системы (например, BRIS).

Новая система как раз позволит автоматизировать обмен данными между реестрами разных стран. А также создаст единое "цифровое лицо" компании без разногласий в различных системах.

Дина Дрыжакова адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Заголовок "ЕГРПОУ больше не будет" звучит радикально, но на самом деле это не означает хаос. Это означает изменение стандарта идентификации. Скорее всего, вместо локального кода мы получим идентификатор, соответствующий стандарту ISO или специфическим директивам ЕС по регистрации бизнеса.

Эксперт отмечает, что вызовы процесса будут касаться кода ЕГРПОУ. Поскольку это реквизит №1 во всех первичных документах, договорах, отчетностях, налоговых накладных.

Его изменение или трансформация повлечет за собой огромный объем технической работы. Программы вроде 1С/BAS, M.E.Doc, налоговые кабинеты потребуют масштабного обновления,

– объясняет юрист.

По ее мнению, основной вопрос сейчас – будут ли старые коды действовать параллельно с новыми, состоится ли автоматическая конвертация.

Относительно рабочих и бухгалтеров – эксперт советует не паниковать и не менять ничего в документах. По словам юристки, на любые изменения государство дает переходный период и внедрение длится годами. Поэтому пока ничего переделывать не нужно.

Что нужно знать о предпринимательской деятельности в Украине?

В первом квартале 2026 года в Украине зарегистрировали 63 555 новых ФЛП. В то же время чистый прирост бизнеса составляет 12 тысяч предприятий. Ведь параллельно в указанный период закрылись 51 667 ФЛП.

Интересно, что на рынке сейчас гендерное изменение. 93% новых ФЛП открыли именно женщины. Речь идет о 11 035 бизнесов. Мужчины в первом квартале 2026 года зарегистрировали только 796 ФЛП.

Также для 24 Канала Анастасия Ямелинец, эксперт по клиентскому направлению, отметила, что такое количество закрытия бизнеса связано с рядом факторов, которые ФЛП часто накапливают. Кроме того, определяющим влиянием является финансовая нагрузка на предпринимателей и изменения в потребительском поведении.