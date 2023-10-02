ЄС запровадить податок на викиди вуглецю: яких товарів це буде стосуватися

Євросоюз обмежує обсяги викидів вуглецю не лише на своїй території. Європа готова обкладати податком й ті товари, які потрапляють на її територію.

Податок на викиди вуглецю

Європейський Союз буде запроваджувати механізм транскордонного вуглецевого регулювання. В ЄС готові обкладати додатковим податком імпортні товари, виробництво яких передбачає значні вуглецеві викиди.

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Згідно з планом, імпортери повинні будуть звітувати про обсяги своїх викидів. У такий спосіб ЄС хоче зберегти конкурентність власних підприємств, які працюють над зменшенням викидів.

Аналітики прогнозують, що рішення Євросоюзу матиме як стратегічні, так і фінансові наслідки для компаній не лише на континенті, а й усьому світі.

Реакція підприємств

ЄС хоче, щоб з січня 2026 року компанії платили податок у розмірі 82 євро за метричну тонну вуглецю.

Основні торгові партнери ЄС вже виступили проти таких правил гри. На їхню думку, податок на викиди вуглецю підриває принципи вільної торгівлі. Адміністрація Байдена взагалі просила ЄС звільнити від податків експорт сталі та алюмінію. Внаслідок цього торговельні відносини між США та ЄС залишаться напруженими.

Аналітики також припускають, що новий механізм регулювання викидів вуглецю може стати ключовим лакмусовим папірцем щодо готовності економік боротися з глобальним потеплінням.