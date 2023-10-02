Налог на выбросы углерода

Европейский Союз будет вводить механизм трансграничного углеродного регулирования. В ЕС готовы облагать дополнительным налогом импортные товары, производство которых предполагает значительные углеродные выбросы.

Инетресно Половину индустриальных парков в Украине ликвидируют: почему депутаты за эту инициативу

Согласно плану, импортеры должны будут отчитываться об объемах своих выбросов. Таким образом, ЕС хочет сохранить конкурентность собственных предприятий, работающих над уменьшением выбросов.

Аналитики прогнозируют, что решение Евросоюза будет иметь как стратегические, так и финансовые последствия для компаний не только на континенте, но и по всему миру.

Важно! ЕС хочет, чтобы с января 2026 года компании платили налог в размере 82 евро за метрическую тонну углерода.

Реакция предприятий

Основные торговые партнеры ЕС уже выступили против подобных правил игры. По их мнению, налог на выброс углерода подрывает принципы свободной торговли. Администрация Байдена вообще просила ЕС освободить от налогов экспорт стали и алюминия. В результате торговые отношения между США и ЕС останутся напряженными.

Аналитики также предполагают, что новый механизм регулирования выбросов углерода может стать ключевой лакмусовой бумажкой о готовности экономик бороться с глобальным потеплением.