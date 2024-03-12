Уряд Орбана вирішив втрутитися у діяльність приватного бізнесу. Це прогнозовано привело до великих збитків, і бізнес не збирається пробачати другу Путіна.

Угорщина опинилася під загрозою санкцій

Популярна мережа магазинів Spar заявила, що уряд Віктора Орбана винен у багатомільйонних збитках компанії. Австрійці впевнені, що Угорщина своїм втручанням у діяльність бізнесу порушила законодавство ЄС.

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Зокрема, у 2022 році Орбан для боротьби з інфляцією застосували надзвичайні заходи. Йдеться про податок на доходи для роздрібних іноземних мереж у розмірі 4,5%. Також мережі були змушені зробити обов'язкову знижку у 10% на популярні товари, такі як риба, птиця, кава, яйця тощо.

Spar вважає, що ці заходи несумісні з законодавством ЄС, оскільки вони порушують норму про вільний рух товарів і свободу заснування, а також хартію основних прав,

– йдеться у скарзі компанії на Угорщину.

У результаті заходів уряду Орбана Spar довелося збільшити видатки аж на 90 мільйонів євро. За підсумками 2023 року угорська частина компанії зазнала 50 мільйонів євро.

Spar – одна з найбільших іноземних мереж на території Угорщини. Також тут працюють німецький Lidl та британський Tesco.

Spar вимагає накласти на Угорщину санкції за порушення законодавства Європейського Союзу. Позиція Європи щодо цієї проблеми наразі невідома.