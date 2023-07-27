Стали на захист України: лідери ЄС відмовилися вводити мораторій на імпорт українського зерна

Деякі країни Східної Європи бідкалися на українське зерно та просили запровадити мораторій на його імпорт. Втім, у ЄС таку позицію підтримувати не збираються.

Раніше представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії бідкалися на українське зерно, мовляв, воно створює труднощі для місцевих аграріїв. Вони попросили Європейську комісію розглянути можливість введення мораторію на українські зернові й після 15 вересня, аби захистити власних фермерів.

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Продовження мораторію не буде

25 липня відбулася зустріч міністрів сільського господарства країн Європейського Союзу. Німеччина та Франція не підтримали ініціативу країн Східної Європи про продовження мораторію ввезення зернових з України після 15 вересня.

У Брюсселі лідери ЄС підтримали позицію України, якій через війну вкрай важко продавати власне зерно. Зокрема, представники Франції та Німеччини чітко заявили, що продовження мораторію неможливе, і зрозуміти це повинні всі учасники ринку.

Російські окупанти вийшли із зернової угоди та блокують Чорне море. Багато країн працюють над пошуком альтернативного рішення, аби звести нанівець російські спроби шантажу.

Окрім того, французький міністр Марк Фесно заявив, що в ЄС не може бути індивідуальних авантюр, лише спільна позиція та відповідь на виклики, зокрема, й на дестабілізацію ринків. Єврокомісія пообіцяла працювати з Україною та п'ятьма країнами ЄС, які "страждають" ві нашого зерна, над пошуком рішення проблеми.

Раніше країни Балтії зверталися до ЄС з проханням зміцнити маршрути українського зерна через їхню територію, аби наша держава не страждала від дій окупантів та могла заробляти на міжнародному ринку.